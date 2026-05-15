Mbappe\'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Real Oviedo maçında tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Fransız yıldızın son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle eleştirilerin odağında olduğu belirtildi.

BERNABEU’DA ISLIKLANDI

La Liga’da oynanan Real Oviedo karşılaşmasında Santiago Bernabeu tribünleri Kylian Mbappe’ye tepki gösterdi. Fransız yıldızın maç sırasında taraftarlar tarafından ıslıklandığı aktarıldı.

EL CLASICO ÖNCESİ TATİL TEPKİ ÇEKTİ

Mbappe’nin El Clasico öncesinde sevgilisi Ester Exposito ile İtalya tatiline çıkması da büyük eleştiri toplamıştı. İspanyol basınında yer alan haberlerde, yıldız futbolcunun bu tercihi nedeniyle taraftarların rahatsız olduğu belirtildi.

“AYRICALIK” İDDİASI

Öte yandan bazı Real Madrid futbolcularının da Mbappe’ye tanınan ayrıcalıklardan memnun olmadığı öne sürüldü. Kulüp içinde Fransız yıldızla ilgili huzursuzluk yaşandığı iddia edildi.

GÖZLER YENİ SEZONDA

Kupasız geçen sezon sonrası Real Madrid’de gergin atmosfer sürerken, Mbappe üzerindeki baskının arttığı ifade edildi. Fransız yıldızın yeni sezonda vereceği performans merak konusu oldu.