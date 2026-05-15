Mbappe'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mbappe'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu

Haberin Videosunu İzleyin
Mbappe\'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu
15.05.2026 09:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Mbappe\'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu
Haber Videosu

Real Madrid taraftarları, Real Oviedo maçında Kylian Mbappe’yi ıslıkladı. Fransız yıldızın El Clasico öncesi sevgilisi Ester Exposito ile İtalya tatiline çıkması büyük tepki çekmişti. Yıldız ismin takımdan gönderilmesi için milyonlarca imza toplanmıştı.

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, Real Oviedo maçında tribünlerin tepkisiyle karşılaştı. Fransız yıldızın son dönemde yaşanan olaylar nedeniyle eleştirilerin odağında olduğu belirtildi.

BERNABEU’DA ISLIKLANDI

La Liga’da oynanan Real Oviedo karşılaşmasında Santiago Bernabeu tribünleri Kylian Mbappe’ye tepki gösterdi. Fransız yıldızın maç sırasında taraftarlar tarafından ıslıklandığı aktarıldı.

Mbappe'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu

EL CLASICO ÖNCESİ TATİL TEPKİ ÇEKTİ

Mbappe’nin El Clasico öncesinde sevgilisi Ester Exposito ile İtalya tatiline çıkması da büyük eleştiri toplamıştı. İspanyol basınında yer alan haberlerde, yıldız futbolcunun bu tercihi nedeniyle taraftarların rahatsız olduğu belirtildi.

Mbappe'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu

“AYRICALIK” İDDİASI

Öte yandan bazı Real Madrid futbolcularının da Mbappe’ye tanınan ayrıcalıklardan memnun olmadığı öne sürüldü. Kulüp içinde Fransız yıldızla ilgili huzursuzluk yaşandığı iddia edildi.

GÖZLER YENİ SEZONDA

Kupasız geçen sezon sonrası Real Madrid’de gergin atmosfer sürerken, Mbappe üzerindeki baskının arttığı ifade edildi. Fransız yıldızın yeni sezonda vereceği performans merak konusu oldu.

Kylian Mbappe, Real Madrid, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mbappe'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Ehliyet yenilemede yeni dönem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar
Meyhane açılışını duayla yaptılar Meyhane açılışını duayla yaptılar
Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı

11:11
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
11:03
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Fenerbahçe'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
08:49
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:37:29. #7.12#
SON DAKİKA: Mbappe'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.