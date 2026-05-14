Hendek\'te iş kazası: İşçi 1 ton malzeme altında kalarak yaşamını yitirdi

14.05.2026 13:15
Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir alüminyum fabrikasında meydana gelen iş kazasında, 51 yaşındaki Hüseyin Bodur, yaklaşık 1 ton ağırlığındaki malzemelerin arasında kalarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Hendek ilçesi Kargalıhanbaba Mahallesi'nde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir alüminyum fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikada çalışan 51 yaşındaki Hüseyin Bodur 'biyet' olarak tabir edilen ve yaklaşık bin kilogram ağırlığında olan alüminyum malzemelerin arasında kaldı. 

OLAYA İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Diğer işçilerin durumu fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Bodur'un hayatını kaybettiği belirlendi. Hüseyin Bodur'un cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. 

Kaynak: İHA

