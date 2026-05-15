ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler

15.05.2026 08:49  Güncelleme: 08:50
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin ardından İran’a yönelik yeni askeri adımlar atmayı değerlendiriyor. Masada Hürmüz Boğazı’nda “Özgürlük Projesi” operasyonunun yeniden başlatılması ve İran altyapısına yönelik bombardıman seçenekleri bulunuyor. Bu planlara Tahran'dan yanıt geldi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD'nin saldırı tehditlerine ilişkin, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyareti sonrası İran’a yönelik yeni askeri seçenekleri değerlendirdiği iddiaları dünya gündeminde geniş yankı uyandırdı. Hürmüz Boğazı’nda yeni operasyon planları ve İran altyapısına yönelik saldırı ihtimalleri konuşulurken, Tahran yönetiminden dikkat çeken bir yanıt geldi. 

“ÖZGÜRLÜK PROJESİ” YENİDEN MASADA

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin temasları sırasında İran konusunda büyük bir adım atmasının beklenmediği, ancak ziyaret dönüşünde kritik kararların gündeme gelebileceği öne sürüldü. ABD basınında yer alan iddialara göre Washington yönetimi, Hürmüz Boğazı’na yönelik askeri hamleler ve İran altyapısını hedef alan operasyon seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor.

Axios’un ABD’li yetkililere dayandırdığı haberine göre Trump yönetiminin üzerinde durduğu seçeneklerden biri “Özgürlük Projesi” operasyonunun yeniden devreye alınması oldu.

Plan kapsamında ABD Donanması’nın, İran’ın etkisini artırdığı Hürmüz Boğazı’ndaki gemi geçişlerini güvence altına almak amacıyla bölgeye müdahalede bulunabileceği belirtiliyor.

Trump yönetimi daha önce aynı operasyonu kısa süreliğine uygulamaya koymuş, ardından İran ile yürütülen görüşmelerde ilerleme sağlandığını açıklayarak planı askıya almıştı.

İRAN’A YÖNELİK YENİ SALDIRI SEÇENEĞİ

ABD basınındaki haberlere göre Beyaz Saray’ın gündemindeki bir diğer başlık ise İran altyapısına yönelik yeni bir bombardıman planı.

Trump’ın son dönemde İran’ın nükleer faaliyetleri konusunda sert mesajlar verdiği ve geri adım atılmaması durumunda askeri müdahale seçeneğini açık tuttuğu ifade edildi.

ABD’li yetkililer, İran’ın Hürmüz Boğazı üzerindeki baskısını artırmasının Washington’da ciddi rahatsızlık oluşturduğunu belirtti.

İSRAİL’DE ALARM DURUMU

Axios’un haberine göre İsrail yönetimi de Trump’ın Çin dönüşü sonrası İran’a karşı yeni bir operasyon ihtimaline karşı yüksek alarm seviyesine geçti.

İsrailli kaynaklar, olası bir askeri operasyonun Tel Aviv ile koordinasyon içinde yürütülebileceğini öne sürerken, İsrail ordusunun hafta sonu boyunca teyakkuz durumunda olacağı aktarıldı.

Bölgede yeni bir çatışma dalgası ihtimalinin güvenlik birimleri tarafından yakından takip edildiği ifade edildi.

Kısa özet: ABD basınında yer alan iddialara göre Trump yönetimi, İran’a karşı Hürmüz Boğazı merkezli yeni askeri operasyonlar ve altyapı saldırılarını yeniden gündemine aldı. İsrail’in de olası senaryolara karşı alarm durumuna geçtiği belirtildi.

İRAN'DAN SALDIRI TEHDİTLERİNE YANIT

ABD'nin sık sık tehdit ettiği Tahran'dan bu saldırı planlarına yanıt  İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'den geldi. 

Arakçi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı sonrasında İran basınına değerlendirmede bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı yeniden başlatma yönündeki açıklamalarıyla ilgili Arakçi, "Bu tehditlere alışkınız. Uzun zamandır çeşitli şekillerde ve yöntemlerle tehditlerini tekrarlıyorlar, ancak kendileri de bu tehditlerden veya başlattıkları savaştan hiçbir sonuç alamayacaklarını biliyorlar" ifadelerini kullandı.

Konunun askeri yöntemlerle çözülmesinin mümkün olmadığını belirten Arakçi, "40 gün boyunca bizimle savaştılar ve sonucu gördüler. İran'a saygılı bir şekilde konuşanlar aynı dilde karşılık alacaklardır. Sorunlara askeri alan dışında çözüm aramaları gerektiğini bilmeliler çünkü bu yoldan hiçbir sonuç elde edemeyecekler" diye konuştu.

Kaynak: DHA

