Bodrum\'da çocuk istismarı operasyonu: 6 gözaltı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, sanal bir uygulama üzerinden, çocuk istismarı içerikleri satın aldığı tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, internetteki bir sanal uygulama üzerinden çocuk istismarı görüntülerini satın aldıkları tespit edilen 6 şüphelinin Bodrum'da olduğunu belirledi. İlçe Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yapan ekipler, dün düzenlenen operasyonla şüphelilerin tamamını gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ele geçirilen dijital materyallere de el konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından 6 şüpheli, bugün, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
