Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı

Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı
15.05.2026 08:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki çocuğa yönelik 33 kişinin cinsel istismarda bulunduğu iddialarıyla ilgili soruşturma sürerken, ilk kez konuşan üvey baba Şakir Özkanca'nın ifadeleri "pes" dedirtti. Tüm suçu çocuğa atan Özkanca, "Ne annesi ne de ben söz geçirebiliyorduk. Sürekli ‘Benim özel hayatım, siz karışamazsınız’ diyordu" dedi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde 13 yaşındaki G.Ö.’ye yönelik cinsel istismar iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturmada 33 kişinin tutuklanması Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayla ilgili konuşan ilk kez üvey baba Şakir Özkanca'nın kullandığı ifadeler "pes" dedirtti. 

33 KİŞİ TUTUKLANDI

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında 9 reşit olmayanın da bulunduğu toplam 33 kişi tutuklandı. 3 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı. Mağdur çocuğun annesi T.Ö. de “Aile yükümlülüğünü ihlal” ve “suç delillerini gizleme” suçlamalarıyla tutuklanan isimler arasında yer aldı. Soruşturmanın 18 Nisan’da yapılan isimsiz ihbar sonrası başlatıldığı, yaklaşık 180 kişinin ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

“BİR YAŞINDAYKEN BENİM YANIMA GELDİ”

İlk kez konuşan üvey baba Şakir Özkanca, şu ifadeleri kullandı:

“G.Ö. daha bir yaşındayken benim yanıma geldi. Ben büyüttüm, öz evladımdan hiçbir farkı olmadı. Yaklaşık bir iki yıl önce üvey babası olduğumu öğrendi ama buna karşı hiçbir tepki göstermedi”

“ONUNLA BAŞ EDEMEDİK”

Milliyet'te konuşan Özkanca, suçu 13 yaşındaki kıza atarak, "Son 1-1,5 yıldır davranışları değişmeye başladı. Geçen ocak ayında evden kaçtı. Jandarma bulup bize teslim etti. O olaydan sonra artık bu durumla baş edemediğimizi anladık. Sekizinci sınıfa kadar okudu" dedi.

“OKUMAK İSTEMEDİ”

Üvey baba, “Sonrasında ise kendisi okumak istemedi. Ne annesi ne de ben söz geçirebiliyorduk. Sürekli ‘Benim özel hayatım, siz karışamazsınız’ diyordu” dedi.

“EŞİM SUÇSUZ”

Yaşanan olayları yeni öğrendiklerini savunan Özkanca, eşinin tutuklanmasına da tepki gösterdi:

“Bu olayların yaşandığını biz de yeni öğrendik. Şimdi suçlu durumuna biz düştük. Eşimin neden tutuklandığını bilmiyorum. Eşim suçsuz.”

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, mağdur çocuğun devlet korumasına alındığını açıkladı. Bakanlık açıklamasında, çocuğun üstün yararı gözetilerek bakım tedbiri kararı alındığı belirtilirken, davaya müdahil olunacağı ve sanıkların en ağır cezayı alması için sürecin takip edileceği ifade edildi.

3. Sayfa, Bartın, Gündem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren’i teselli etti Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, hıçkıra hıçkıra ağlayan Sude Yaren'i teselli etti
İtirafçı olan Özkan Yalım’ın cezaevi değiştirildi İtirafçı olan Özkan Yalım'ın cezaevi değiştirildi
1 puana şampiyonlar 41 yıllık hegemonya bitti gibi 1 puana şampiyonlar! 41 yıllık hegemonya bitti gibi
Cannes’da Türk rüzgarı Genç yıldızları sollayan bir isim var Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Dünya devinde neler oluyor Bütün takımı satılığa çıkardılar Dünya devinde neler oluyor? Bütün takımı satılığa çıkardılar
“Dur“ ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi "Dur" ihtarına uymayan sürücü bedelini çok ağır ödedi
Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi Balkonda oynayan iki kardeşin başına gelen yürekleri ağza getirdi
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar Ehliyet yenilemede yeni dönem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Rakam dudak uçuklatan cinsten MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar Rakam dudak uçuklatan cinsten! MASAK raporunda Rasim Ozan Kütahyalı hakkında şok detaylar

10:53
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
10:48
İsmail Yüksek’ten taraftarı kahreden karar
İsmail Yüksek'ten taraftarı kahreden karar
10:38
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
10:33
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Görüntü Türkiye'den! Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
10:30
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı'yla ilgili yeni detay! En kritik 11 kişi içinde
10:22
Galatasaray’da ayrılık Karar verildi gidiyor
Galatasaray'da ayrılık! Karar verildi gidiyor
10:04
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
09:22
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor
Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
08:56
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz
Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
08:49
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 11:01:08. #7.13#
SON DAKİKA: Toplu istismara uğrayan 13 yaşındaki kızın üvey babası tüm suçu çocuğa attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.