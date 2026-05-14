Boşanma aşamasındaki eşini 58 bıçak darbesiyle öldürene ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika
Boşanma aşamasındaki eşini 58 bıçak darbesiyle öldürene ağırlaştırılmış müebbet

14.05.2026 11:33  Güncelleme: 11:34
Ankara'da İsmail Kara, boşanma aşamasındaki eşi Selma Kara'yı 58 bıçak darbesiyle öldürdü. Mahkeme, 'eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi, indirim uygulamadı.

Etimesgut ilçesinde 18 Şubat'ta İsmail Kara, boşanma davası tamamlanmasına rağmen, boşanma kararları henüz kesinleşmeyen eşi Selma Kara ile konuşmak için evine gitti. Çıkan tartışmada İsmail Kara, eşini 58 yerinden bıçaklayarak öldürdü. İsmail Kara, gözaltına alınıp, tutuklandı. Ankara Batı 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan İsmail Kara, 14 Nisan'da görülen karar duruşmasında 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

DAHA ÖNCE EŞİNİ YARALAMIŞ

Kararın gerekçesi açıklandı. Gerekçeli kararda sanık İsmail Kara ile Selma Kara'nın 2005 yılında evlendikleri, evliliklerinden 2 çocuklarının bulunduğu, son yıllarda ise sanığın alkol, kumar ve kendi beyanına göre uyuşturucu kullanımı nedeniyle aile içinde sorunlar yaşandığı belirtildi. Sanığın olaydan önce 4 Ekim 2024 tarihinde eşini yaraladığı ve bu olay nedeniyle Ankara Batı 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Eşe karşı kasten yaralama' suçundan hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiği belirtildi. Tarafların, aile bireylerinin araya girmesiyle yeniden barıştığı, ancak aile birliğini sürdürememeleri üzerine anlaşmalı olarak boşanma kararı aldıkları belirtildi. Ankara Batı 6'ncı Aile Mahkemesi'nin 11 Şubat 2025 tarihli dosyasında tarafların boşanmalarına karar verildiği, ancak olay tarihinde boşanma kararının henüz kesinleşmediği belirtildi.

21 ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE YARA

Kararda, maktul Selma Kara'nın 15 Şubat 2025'te ayrı bir eve taşındığı, olay günü 18 Şubat'ta İsmail Kara ile evde buluştuğu, çıkan tartışmada sanığın eşini öldürdüğü belirtildi. Otopsi raporuna göre Selma Kara'nın vücudunda 52 kesici-delici alet yarası ile 6 kesi bulunduğu, bunlardan 21'inin tek başına öldürücü nitelikte olduğu, ölümün ise iç organ ve büyük damar yaralanmalarına bağlı iç ve dış kanama sonucu meydana geldiği aktarıldı. Sanığın, olay sonrası kızına 'Geberttim, öldürdüm' şeklinde mesaj attığı da belirtildi. Kararda 'Tasarlayarak öldürme' ve 'Canavarca hisle öldürme' unsurlarının oluşmadığı, tasarlamanın kabulü için önceden alınmış bir öldürme kararı doğrultusunda planlı ve hazırlıklı hareket edilmesi gerektiği, somut olayda bu şartların bulunmadığı kaydedildi. Sanığın çok sayıda bıçak darbesi vurmasının tek başına 'canavarca his' unsurunu oluşturmayacağı, sırf öldürmek için öldürme veya bundan zevk alma saikiyle hareket ettiğine ilişkin maddi delil bulunmadığı ifade edildi.

İNDİRİM UYGULANMADI

Mahkeme, sanığın haksız tahrik hükümlerinden yararlanma talebini de reddetti. Kararda, tarafların geçmişte yaşanan olaylardan sonra barışıp birlikte yaşamaya devam ettikleri, dosyaya yansıyan şekilde maktulün sadakat yükümlülüğüne aykırı bir davranışının tespit edilemediği belirtildi. Olay günü sanığın, ayrı yaşayan eşine yardım etmek amacıyla gittiğini söylediği, bu nedenle öfke veya şiddetli elemin etkisi altında hareket ettiğinin kabul edilemeyeceği kaydedildi. Mahkeme, sanık İsmail Kara'nın 'Eşe ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Sanık hakkında, daha önce eşine yönelik yaralama suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı bulunması, pişmanlık gösterdiğine dair olumlu kanaat oluşmaması ve kişiliği dikkate alınarak takdiri indirim hükümlerinin de uygulanmadığı kaydedildi.

AVUKAT: DİKKAT ÇEKİCİ BİR KARAR

Selma Kara'nın ailesinin avukatı Hediye Gökçe Baykal, kararda hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Kadın cinayetleri davalarında yıllardır en çok tartışılan konulardan biri, failler hakkında uygulanan 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimleri. Bu nedenle bu dosyada mahkemenin herhangi bir indirim uygulamaması hem hukuken hem de toplumsal açıdan dikkat çekici bir karar oldu. Özellikle boşanma sürecindeki kadınların ciddi risk altında olduğu artık herkesin bildiği bir gerçek. Ne yazık ki birçok kadın için ayrılmak istemek, kendi hayatı üzerinde söz söylemeye çalışmak bile şiddet nedeni haline gelebiliyor. Bu yüzden bu tür davalarda verilen kararlar yalnızca bir dosyayı değil, toplumun adalet duygusunu da doğrudan etkiliyor. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri konusunda asıl ihtiyaç duyulan şey, cezasızlık algısını beslemeyen, faillere mazeret üretmeyen bir yargı yaklaşımının istikrarlı şekilde sürdürülmesi. Bugün verilen kararın bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kaynak: DHA

