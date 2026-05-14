Ayağını kıran Sevda Demirel\'in hastanedeki zor anları! Arkadaşına böyle sitem etti

Eski manken ve oyuncu Sevda Demirel, İstanbul Maçka Parkı’nda talihsiz bir kaza geçirdi. Bir anda yere düşen Demirel’in ayağı kırıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar Demirel’in yardımına koşarken, yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Acı içinde yerde kalan Demirel’in uzun süre ayağa kalkamadığı görüldü.

HASTANEDEKİ ZOR ANLARI ORTAYA ÇIKTI

Demirel’in hastanede tedavi gördüğü sıradaki görüntüler de ortaya çıktı. Görüntülerde, yanında bulunan şarkıcı arkadaşı Hazal Sönmez’in “Evdeki kedileri beslemeye gideyim” sözleri üzerine Demirel’in tepki gösterdiği görüldü. Demirel’in, “Aşkım nereye gidiyorsun? Ben ameliyat olacağım. Yalnız mı kalayım?” diyerek sitem ettiği anlar dikkat çekti.

“DOKTOR AYAĞIMI YERİNE OTURTURKEN BAYGINLIK GEÇİRDİM”

Tedavisinin ardından taburcu olarak evine dönen Sevda Demirel, yaşadığı süreci anlattı. Demirel, “Doktor ayak bileğimi yerine oturturken çok acı çektim. Acıdan baygınlık geçirdim” ifadelerini kullandı.

Kazanın yaşandığı sırada Maçka Parkı’na sokak kedilerini beslemek için gittiğini söyleyen Demirel’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HAZAL SÖNMEZ ELEŞTİRİLERE YANIT VERDİ

Hastane görüntülerinin yayılmasının ardından sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan Hazal Sönmez de açıklama yaptı.

Sönmez, yanlış anlaşıldığını belirterek, “Ben Sevda’nın kedilerinden bahsediyordum. Çünkü Sevda’nın evini kimse bilmiyor, yedek anahtarı bende vardı. Eğer ameliyat olacaksan ben senin kedilerine bakıp geleyim demek istemiştim” dedi.

Sönmez ayrıca açıklamasında, olay sonrası Sevda Demirel’in evinde bulunduğunu ifade etti.