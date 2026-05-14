İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İran\'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
14.05.2026 11:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın Kirman eyaletinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin 8 kilometre derinlikte olduğu belirtildi. Saat 11.17'de gerçekleşen sarsıntıda can veya mal kaybıyla ilgili henüz bilgi yok.

İran'ın Kirman eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. İran devlet televizyonunun haberine göre, Kirman eyaletinin Berdsir ilçesinde sarsıntı kaydedildi.

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, depremin 8 kilometre derinlikte ve 5 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI HENÜZ BİLDİRİLMEDİ

Ülkenin güneyindeki kentte saat 11.17'de meydana geldiği açıklanan depremde can veya mal kaybına ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı. 12 Mayıs'ta da Tahran ile Mazenderan eyaleti sınırında 4,6 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA

Doğal Afet, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bakan Gürlek: UYAP AI Karar Destek Sistemi’ni hayata geçiriyoruz Bakan Gürlek: UYAP AI Karar Destek Sistemi'ni hayata geçiriyoruz
Dünyada bir ilk 3 kilogramlık tümör 6,5 saatlik operasyonla çıkarıldı Dünyada bir ilk! 3 kilogramlık tümör 6,5 saatlik operasyonla çıkarıldı
Mustafa Destici’den çağrı: Ahmet Türk ’bölücü değilim’ diyorsa... Mustafa Destici'den çağrı: Ahmet Türk 'bölücü değilim' diyorsa...
Mayıs ayının ortasında kış manzarası Kar kalınlığı tam 7 metre Mayıs ayının ortasında kış manzarası! Kar kalınlığı tam 7 metre
Okul bahçesinde acı veda Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu Okul bahçesinde acı veda! Öğrenciler de öğretmenler de gözyaşlarına boğuldu
Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı Bu araçtan sağ çıktı, kaza anını anlattı

12:22
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa açıklandı, karar 15 Haziran’da verilecek
Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü davasında mütalaa açıklandı, karar 15 Haziran'da verilecek
11:51
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz
II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz
11:41
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
Trump ve Şi anlaştı: Hürmüz Boğazı açık kalacak, İran asla nükleer silaha sahip olmayacak
10:59
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini artırdı
10:29
Trump’ın güç tokalaşması Şi’ye yenildi Akıllara Erdoğan geldi
Trump'ın güç tokalaşması Şi'ye yenildi! Akıllara Erdoğan geldi
10:11
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Bir ilimiz bu olayı konuşuyor: Genç kız, hocasının elinden kurtulmak için balkondan çıplak atladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 12:53:45. #7.12#
SON DAKİKA: İran'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.