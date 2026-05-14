İtirafçı olan Özkan Yalım\'ın cezaevi değiştirildi

Yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve yakın zamanda etkin pişmanlık hükümleri uyarınca ifade veren eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım 'la ilgili gelişme yaşandı.

İstanbul'un Silivri ilçesindeki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Tekirdağ Çorlu'daki Karatepe Ceza İnfaz Kurumu'na nakledildi.

İLERİ SÜRDÜĞÜ İDDİALARLA GÜNDEMDE

Yalım son günlerde savcılıkta verdiği ifadelerle gündemde.

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanlığı'na seçildiği 2023 Kurultayı'na ilişkin çeşitli iddialar dile getiren Yalım, bu süreçte destek için yüksek miktarda nakit para verdiğini öne sürdü.

Yalım, Özel'in evinin bahçe duvarına 200 bin TL bıraktığını ve ek olarak Denizli'de 1 milyon TL verdiğini iddia etti .

“ÇOCUKLARIMIZI İŞE ALIRSAN ÖZEL'İ DESTEKLERİZ”

Bazı delegelerin “Çocuklarımızı işe alırsan karşılığında Özgür Özel'i destekleriz” dediğini öne süren Yalım, özgeçmişlerin kendisine WhatsApp üzerinden gönderildiğini iddia etti.

"FUTBOLCU EŞLERİ DE MAAŞ ALDI"

Yalım, ifadesinde Uşaksporla ilgili usulsüzlük iddialarına da değindi.

“24 futbolcudan 10 tanesi belediye kadrosunda çalışıyor olarak gösterildi ancak fiilen çalışmadılar." suçlamasını dile getiren Yalım, bazı futbolcu eşlerinin de belediyeden maaş aldığını öne sürdü.

Bağış olarak gelen paraların bir kısmını şahsi harcamalarında kullandığını iddia eden Yalım, "Bundan dolayı pişmanım ve kamu zararını gidermek istiyorum." dedi.

Yalım, belediyeye ait araç ve personelin özel işlerinde kullanıldığını da kabul etti.

Ankara ve İzmir'deki evinde bulunan eşyaları belediyeye ait araçlarla Uşak'a taşıttığını iddia eden Yalım, resmi hizmet araçlarının ailesinin özel seyahatlerinde de kullanıldığını öne sürdü .

VIP ARAÇ DÖNÜŞÜMÜ İDDİASI

Yalım, Özgür Özel'in kullanımındaki aracın VIP dönüşüm masrafının Uşak Belediyesi tarafından ödendiğini iddia edip bu ödemenin belediyeye ait başka bir aracın dönüşüm faturası içine gizlendiğini öne sürdü.

Yaklaşık 170 bin euro ve KDV tutarındaki ödemenin belediye hesabından yapıldığını ileri süren Yalım, CHP yetkililerinin bu konuda gerçeği gizlediğini iddia etti.

ÖZGÜR ÖZEL, ARAÇLA İLGİLİ İDDİAYA NE YANIT VERDİ?

CHP lideri Özgür Özel, Yalım'ın araçla ilgili iddialarına yanıt verirken “Eninde sonunda aracın faturasını da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz. ‘Aman ağabey, aracı en güzel burası yapıyor; ben yaptırayım aracı size, burası güzel’ denilerek süreç yürütüldü.” dedi.

Özel, şöyle devam etti:

"Özkan Yalım’ın özel indirimi bulunuyor. Partiye araba alınırken bu sayede indirim yapılmasına vesile olmuş; böylece partinin ve devletin ödediği para korunmuştur.

Arabanın içine yapılan bazı eklemeler olabilir ancak benim şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur. Sonuçta ha Anayasa Mahkemesi’nin denetiminde devletten alınan parayla parti bu ödemeyi koymuş ha başka bir şekilde yapılmış.

Yine de aksi bir durum ihtimaline karşı dünyaca yazışma yaptık; firmaya da her yere de yazdık. Şayet ortada bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır; sonuçta devletin bir cebinden alınır, öbür cebine konur.”