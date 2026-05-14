Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem

Haberin Videosunu İzleyin
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
14.05.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem
Haber Videosu

Ehliyet sistemine yönelik hazırlanan yeni düzenleme kapsamında, ileri yaş grubundaki sürücüler için sağlık denetimleri ve belge yenileme işlemlerinin daha sık aralıklarla yapılması hedefleniyor.

Türkiye’de ehliyet sistemiyle ilgili yeni düzenleme hazırlıkları sürerken, özellikle ileri yaştaki sürücülere yönelik sağlık denetimlerinin sıkılaştırılması planlanıyor. Hazırlanan düzenlemeye göre 65 yaş üstü sürücüler belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçerek ehliyetlerini yenilemek zorunda kalacak.

65 YAŞ ÜSTÜ 3 YILDA BİR, 80 YAŞ ÜSTÜ 2 YILDA BİR EHLİYETLERİNİ YENİLEYECEK

Yeni uygulamayla birlikte 65 yaşını geçen sürücüler her 3 yılda bir, 80 yaş üstü sürücüler ise her 2 yılda bir sağlık raporu alarak sürücü belgelerini yenileyecek.

AMAÇ TRAFİK GÜVENLİĞİ

Düzenlemenin temel hedefinin hem sürücülerin hem de trafikteki diğer vatandaşların güvenliğini artırmak olduğu belirtiliyor. Özellikle yaş ilerledikçe refleks, görme ve sağlık durumlarında oluşabilecek değişimlerin trafik riskini artırabileceği değerlendiriliyor. Yetkililer, düzenlemenin yaşlı sürücülerin trafikten tamamen çekilmesi anlamına gelmediğini, sağlık durumlarının düzenli şekilde takip edilmesini amaçladığını ifade ediyor.

TİCARİ ARAÇ SÜRÜCÜLERİ YENİ YAŞ SINIRI GÜNDEMDE

Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında ticari araç kullananlara yönelik yaş kriterlerinde de yeni uygulamalar dikkat çekiyor. Mevcut kurallara göre büyük otobüs kullanan şoförlerin en az 26 yaşında olması şartı devam ederken, ticari araç sürücülerinin belirlenen üst yaş sınırını aşmaması gerekiyor. Daha önce geçici düzenlemeyle 69 yaşa kadar çıkarılan ticari araç kullanım sınırının yeniden değerlendirileceği belirtiliyor.

MESLEKİ YETERLİLİK ZORUNLULUĞU DA GÜNDEMDE

Yeni düzenlemeyle ticari araç sürücülerinin yalnızca yaş kriterlerini değil, aynı zamanda mesleki yeterlilik belgelerini de taşıması zorunlu hale gelecek. Bu uygulamayla birlikte yol güvenliği standartlarının artırılması ve ticari taşımacılıkta daha sıkı denetim sağlanması hedefleniyor.

SAĞLIK RAPORU OLMAYAN YENİLEYEMEYECEK

Yeni sistemde belirlenen yaş grubundaki sürücüler, sağlık kontrollerini zamanında yaptırmadıkları takdirde ehliyet yenileme işlemlerini gerçekleştiremeyecek. Önümüzdeki günlerde ilgili kurumların uygulamanın ayrıntılarına ilişkin yeni açıklamalar yapması bekleniyor. Uzmanlar ise vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için sağlık kontrollerini geciktirmemeleri gerektiği konusunda uyarıyor.

Ekonomi, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Gündem Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Uğur Kart Uğur Kart:
    75 TEN SONRA EHLİYET İPTAL EDİLMELİ REFLEX KALMIYOR ,ANİ KARAR ALMA GÜCÜ ZAYIFLIYOR,ŞEKER HASTASI HELEKİ EN TEHLİKELİ ŞEKER DÜŞTÜMÜ GÖZLER KARARIP GÖRMÜYOR 9 16 Yanıtla
  • Maung OKEKAR Maung OKEKAR:
    Siz önce yetkisi olmadığı hâlde çakar kullananlarla, sarhoşlarla, emniyet şeridi işgalcileriyle ve trafikteki o zibidilerle uğraşın! Yaşlı kesimin yoksulluktan araba sürecek dermanı mı kaldı? Çok akıllısınız gerçekten! 8 0 Yanıtla
  • Ayhan Altundal Ayhan Altundal:
    siz yaparsınız 1 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eskişehir’de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı Eskişehir'de arazi kavgasında kan aktı, kuzenini öldürdü, amcasını yaraladı
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı Ergin Ataman, 2-0 öne geçtiği seride Final Four şansını kaçırdı
Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor Milyarlık kozmetik imparatorluğunu bırakıp rahip oluyor
Fransa Ligue 1’de şampiyon PSG Fransa Ligue 1'de şampiyon PSG
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
Inter’den bir şampiyonluk daha Inter'den bir şampiyonluk daha
Netanyahu hükümeti İsrail’i seçime götürüyor Netanyahu hükümeti İsrail'i seçime götürüyor

21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
19:23
İspanya’da balkona çamaşır asmak yasaklandı
İspanya'da balkona çamaşır asmak yasaklandı
18:54
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Aziz İhsan Aktaş davasında 4 sanığa tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 21:59:59. #7.12#
SON DAKİKA: Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren karar! Ehliyet yenilemede yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.