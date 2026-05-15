Galatasaray\'da ayrılık! Karar verildi gidiyor

Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray’da yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken kaleci rotasyonuyla ilgili dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.
Sarı-kırmızılı ekipte sezon boyunca inişli çıkışlı bir performans sergileyen Günay Güvenç’in takımdan ayrılmaya yakın olduğu belirtildi. Tecrübeli kalecinin eski kulübü Gaziantep FK ile görüşmeler yaptığı öğrenildi.
Tarafların anlaşma sağlaması halinde 34 yaşındaki file bekçisiyle yolların ayrılmasının beklendiği ifade edildi. Galatasaray yönetiminin de ayrılığa sıcak baktığı aktarıldı.
Fernando Muslera sonrası yeni yapılanmayı planlayan Galatasaray’ın ikinci kaleci pozisyonu için daha genç ve potansiyelli bir isim düşündüğü belirtildi. Yönetimin yeni sezon için farklı bir rota belirlediği ifade edildi.
Galatasaray’ın gündemindeki isimlerden birinin ise sezonu Eyüpspor’da kiralık geçiren Jankat Yılmaz olduğu öğrenildi. Teknik heyetin genç kalecinin gelişiminden memnun olduğu ve yeni sezonda rotasyonda değerlendirebileceği aktarıldı.
