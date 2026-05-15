Fenerbahçe\'de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor

Fenerbahçe’de yeni sezon kadro planlaması sürerken takımdan ayrılacak ilk isim netleşti. Sarı-lacivertlilerde Fred ile yolların ayrılması bekleniyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusunun ülkesinden üç kulüple görüşme halinde olduğu belirtildi. Fred’in kariyerine Brezilya’da devam etmeye sıcak baktığı öğrenildi.
Sarı-lacivertli kulüpte başkanlık seçim süreci devam ederken, kadro planlamasında da önemli kararlar alınmaya başlandı. Fred’in yaz transfer döneminde Fenerbahçe’den ayrılmasının beklendiği ifade edildi.
Brezilyalı futbolcu, özellikle tecrübesi ve oyun kurulumundaki rolüyle takımın önemli parçalarından biri olmuştu. Ancak yeni sezon planlamasında ayrılık kararı öne çıktı.
Fred, bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 44 karşılaşmada görev aldı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 3 gol ve 5 asistlik katkı verdi.
