Dereye düşen 11 yaşındaki Eslem'in kurtarılma anı kamerada
Dereye düşen 11 yaşındaki Eslem'in kurtarılma anı kamerada

Dereye düşen 11 yaşındaki Eslem'in kurtarılma anı kamerada
14.05.2026 13:10
Artvin’in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, yaklaşık 300 metre sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen dalgıç Kemal Ateş dereye atlayarak küçük kızı kurtardı. Nefes kesen kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansırken, hastaneye kaldırılan Eslem’in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Artvin’in Borçka ilçesinde dereye düşerek akıntıya kapılan 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, vatandaşlar ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Nefes kesen kurtarma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

AKINTIYA KAPILIP METRELERCE SÜRÜKLENDİ

Olay, Borçka ilçesine bağlı Aksu Mahallesi’nde meydana geldi. Dere kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybeden 11 yaşındaki Eslem Yenilmez, suya düşerek akıntıya kapıldı. Akıntıyla birlikte yaklaşık 300 metre sürüklenen küçük kızı gören çevredeki vatandaşlar hemen harekete geçti.

VATANDAŞLAR HALATLA DEREYE İNDİ

Küçük kızı kurtarmak için vatandaşlar yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından halat yardımıyla dere yatağına indi. O sırada dereye atlayan dalgıç Kemal Ateş, akıntıya kapılan Eslem’e ulaşarak sudan çıkardı. Yaşanan kurtarma operasyonu çevrede bulunan vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar ve ekiplerin ortak çalışmasıyla dereden çıkarılan Eslem Yenilmez, ambulansla Borçka Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Can Reno Can Reno:
    adamlar ımkansızı basarmıs helal olsun 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
