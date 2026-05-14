İzmir\'de dev hortum paniği! Vatandaşlar büyük korku yaşadı

İzmir’in Menemen ilçesinde bugün öğle saatlerinde Ege Denizi açıklarında dev bir hortum oluştu. Seyrek Mahallesi mevkiinden görülen hortum, kısa sürede bölge sakinlerinin dikkatini çekti.

Menemen Ovası üzerinden açıkça görülen hortumun gökyüzüyle denizi birleştiren görüntüsü vatandaşlarda heyecan ve kısa süreli paniğe neden oldu.

VATANDAŞLAR CEP TELEFONUYLA KAYDETTİ

Deniz açıklarında etkili olan hortumu gören vatandaşlar, o anları cep telefonu kameralarıyla saniye saniye kaydetti. Görüntülerde hortumun deniz üzerinde ilerlediği anlar net şekilde yer aldı. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.