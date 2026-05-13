İran Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası İçin Törende Coşkuyla Karşılandı

13.05.2026 22:20
Tahran'da düzenlenen törende İran Milli Takımı'na destek amacıyla marşlar okundu, forma tanıtıldı.

İran başkenti Tahran'da, ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek olan 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İran Milli Futbol Takımı için tören düzenlendi.

Başkentteki İnkılap Meydanı'nda binlerce İranlının katıldığı törende, milli takım için özel olarak yazılan marşlar okundu ve futbol takımının 2026 FIFA Dünya Kupası'nda giyeceği forma tanıtıldı.

Meydanda toplanan İranlılar, marşlar eşliğinde milli takımlarına destek sloganları attı. Törene katılan İran Milli Futbol Takımı oyuncuları da destek sloganlarına eşlik etti. İran kültüründeki tarihi kişiliklerin de canlandırıldığı törende ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İran Milli Futbol Takımı'nın 18 Mayıs'ta Türkiye'ye geçerek, Antalya'da kampa girmesi planlanıyor.

İran Milli Takımı'nın ABD'ye de Türkiye'den uçması bekleniyor.

Kaynak: AA

Kültür, Futbol, Spor, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
