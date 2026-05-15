Özgür Özel’den Özkan Yalım\'ın iddialarına yanıt: Silinen yazışmada bizim lehimizde bir şey var

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, halktv.com.tr’ye konuştu. Tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık ifadesinde iddia ettiklerine yanıt veren Özel, iddiaların tamamının gerçek dışı olduğunu belirtti.

ÖZEL'DEN WHATSAPP EKRAN GÖRÜNTÜSÜ İDDİALARINA YANIT

Sosyal medyada dolaşıma sokulan ve kendisi ile Yalım arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp yazışmaların gerçeği yansıtmadığını kaydeden Özel, şunları söyledi:

"O yazışmalar bende yok. Eski telefonumu özel kaleme verirken WhatsApp'ımı komple kaldırdım. Şöyle düşünüyorum: Arada benim yazdığım ve Özkan'ın söylediği bir şeyleri kaldırmışlar. Zaten parayla ilgili bir şey olsa niye silsinler; öyle bir şey demiş olsam? Bizim aleyhimize bir anlam çıksın diye aradaki yazışmayı ya da fotoğrafı silmişler.

Avukatlarımız İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvuracak. Bu gerçekten delil olarak sunulduysa, Özkan Yalım’ın telefonunun açılmasını, incelenmesini isteyeceğiz. Silinen mesajın geri getirilmesini talep edeceğiz. Belli ki orada bir numara var. Silinen, silindiği görülmez hale getirilen yazışmada bizim lehimizde bir şey var. O silince böyle muğlak bir anlam oluyor. O olduğu takdirde para olmadığı anlaşılacak zaten. Birincisi bu.

'Evin bahçesine attım' diyordu. Hani yazışması, görelim. Güya ona demişim ki 'Evin bahçesine at', o da duvarın dibine parayı koymuş. Benim evim, içinde 18 evin olduğu koca bir bahçede. Bahçe duvarına en uzak evlerden biri. Yolun üstünde yüksek bir duvar, 'Üstüne para koy demişim' güya. Öyle bir yazışma var diye yazıyordu, o da çıksın ortaya."

"YALIM HAKKINDA RESMİ VE SOMUT ŞİKAYET OLMADI"

Özel, "Yalım’la ilgili 2025 Ağustos’unda şikayetler ulaşmış genel merkeze. Fakat işlem yapılmamış. Doğru mu?" sorusuna, "Resmi ve somut olarak ulaşan bir şey yoktu. Ulaşan olduğunda hemen görevlendirme yapıyoruz, gidiyorlar. Hatta kendim konuşuyorum. Örneğin, Keçiören’le, Afyon'la konuştum. Uşak’tan özel hayatla ilgili hiçbir bilgi gelmedi. Resmi veya yazılı 'Şu oluyor, şundan para alınıyor' öyle bir şikayet gelmedi" yanıtını verdi.

"SÖYLEDİĞİ HİÇBİR ŞEY DOĞRU DEĞİL"

2023’te yapılan ve kendisinin Genel Başkan Seçildiği 38’inci Olağan Kurultay'da bazı delegelerden iş vaadiyle oy alındığı iddialarına yanıt veren Özel, şunları kaydetti:

"Gaziantep'te söylediği çocuğun biri 5 yaşında, biri 8. Bir kadının çocuğu yok. Söylediği hiçbir şey doğru değil. Biz CHP olarak kurultayla ilgili mahkemede diyoruz ki: 'Delegelerin adı sanı belli, çocukları belli, kurultay öncesi-sonrası şeklinde tarama yapın.' Biz istiyoruz. Çünkü öyle şey yok. 12 şahit dinlendi bu konuları iddia eden, birisi ispat koyamadı."

Özel, "Yalım'ı ihraç etmekte geç kalmadınız mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Katiyen, öyle bir şey yok. İhraç için MYK toplantısının olması gerekiyor. Yalım’ı MYK toplantısında kesin ihraç talebiyle disipline verdik. Disiplin Kurulu savunmasını istiyor. Tebligat kanununa göre cezaevine yolluyorsun savunma için. Savunmasının süresinin dolduğu gün olağanüstü toplanıp attılar. 22 günde... Bütün partilerin tüzükleri böyle. Kesin ihraç talebiyle disipline tedbirli olarak sevk denildiğinde o dakikadan itibaren atılmış muamelesi görüyor. İlk MYK'da yaptık ve 2,5-3 hafta içinde atıldı. AK Parti medyası 'Atamıyorlar' diyor. Adamın savunma süresi var, sürenin dolduğu gün atıldı, savunma da yapmadı."

YALIM, NASIL BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLDU?

Özkan Yalım’ın 2015’te ön seçimden birinci çıktığı için milletvekili olduğunu aktaran Özel, Yalım’ın belediye başkan adayı yapılmasına dair de şunları söyledi:

"İlk önce ankete başvuranları koyduk, adam üç dönem milletvekili, bir de zengin, birinci çıktı. Aday göstereceğimizi söyledik. Uşak Milletvekilimiz Ali Karaoba geldi, dedi ki: 'Özkan’ı yapmayalım, meşhur bir isim buldum, kesin kazanır.' Kentte bilinen, sağ çizgide emekli bir bürokrattı bu kişi. Sorduk, yine Özkan yüksek çıktı."

"YÜZDE YÜZ EMİNİM..."

Geçtiğimiz gün AK Parti’ye katılan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a beş ay önce, "Yapma Burcu, Trikupis’in askerleri dediğin adamların yanına gideceksin" ve "Yolsuzluk meselesi kocanla ilgiliyse boşan, parti sana sahip çıkar" mesajı gönderdiğini söyleyen Özel, Köksal’ın mesajlara yanıt vermediğini belirterek, "O gün cevap vermedi bu mesaja. Vermedi ama ben yüzde 100 eminim, eşiyle ilgili bir mevzu olduğuna" dedi.

“MAVİ VALİZİN İÇİNE KOYUVER” MESAJI GÜNDEM OLDU

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde Özkan Yalım ile Özgür Özel arasında geçtiği iddia edilen WhatsApp mesajlarına yer verildi. Söz konusu yazışmalarda Özel’in Yalım’a, “Özkan yarın sağlam bir paket olarak Denizli’de benim arabada benim mavi valizin içine koyuver” mesajını gönderdiği, Yalım’ın ise “Tamam” yanıtını verdiği görüldü. Öte yandan Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadede Özgür Özel’in kendisinden 1 milyon lira istediğini ve bu parayı teslim ettiğini öne sürdü.