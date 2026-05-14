Küresel Sumud Filosu Gazze\'ye gitmek üzere Marmaris\'ten demir aldı

İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Muğla’nın Marmaris ilçesinden Gazze’ye gitmek üzere denize açıldı. Filoda 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer aldı.

FİLO MARMARİS’TEN HAREKET ETTİ

Gazze’ye destek amacıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Marmaris’teki hazırlıkların tamamlanmasının ardından Akdeniz’e açıldı. Toplam 54 tekneden oluşan filo, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını protesto etmek ve insani destek mesajı vermek amacıyla yola çıktı. Aktivistler, hareket öncesinde kaptanlarla teknik toplantı gerçekleştirdi.

TEKNELER İKİ NOKTADAN DEMİR ALDI

Toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, diğer bölümü ise Albatros Marina’dan ayrılarak seyrine başladı. Filoda Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Dr. Imane el Makhloufi, Said Abukeshek, Ko Tinmaung ve Nathalia Maria’nın yanı sıra 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer aldı.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI DA KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da filodaki teknelerden birinde yer alarak harekete destek verdiği öğrenildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise tekneler hareket etmeden önce marinaya gelerek hazırlıkları yerinde takip etti.