Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı
Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı

Küresel Sumud Filosu Gazze'ye gitmek üzere Marmaris'ten demir aldı
14.05.2026 15:39
Küresel Sumud Filosu Gazze\'ye gitmek üzere Marmaris\'ten demir aldı
İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Muğla’nın Marmaris ilçesinden Akdeniz’e açıldı. Toplam 54 tekneden oluşan filoda, 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer aldı. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan da filodaki teknelerden birine katılarak destek verdi.

FİLO MARMARİS’TEN HAREKET ETTİ

Gazze’ye destek amacıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Marmaris’teki hazırlıkların tamamlanmasının ardından Akdeniz’e açıldı. Toplam 54 tekneden oluşan filo, İsrail’in Gazze’ye yönelik ablukasını protesto etmek ve insani destek mesajı vermek amacıyla yola çıktı. Aktivistler, hareket öncesinde kaptanlarla teknik toplantı gerçekleştirdi.

TEKNELER İKİ NOKTADAN DEMİR ALDI

Toplantının ardından teknelerin bir bölümü Aktaş mevkisinden, diğer bölümü ise Albatros Marina’dan ayrılarak seyrine başladı. Filoda Küresel Sumud Filosu Yönetim Kurulu üyeleri Sümeyra Akdeniz Ordu, Dr. Imane el Makhloufi, Said Abukeshek, Ko Tinmaung ve Nathalia Maria’nın yanı sıra 70 ülkeden çok sayıda aktivist yer aldı.

HAK-İŞ GENEL BAŞKANI DA KATILDI

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan’ın da filodaki teknelerden birinde yer alarak harekete destek verdiği öğrenildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya ise tekneler hareket etmeden önce marinaya gelerek hazırlıkları yerinde takip etti.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Burhan Kıraç Burhan Kıraç:
    Seçimlerde ellerinde bayrasklarla siyaset yaparken gaze filizdin bizim kırmızı cizgimiz diyen üst düzey bürokratlar vs neredeler şimdi Allah cc hz havale ediyoruz tez zamanda layıklarını yaşatsın Amin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
