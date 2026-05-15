146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

Haberin Videosunu İzleyin
146 makas darbesiyle öldürülen Arzu\'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim
15.05.2026 11:32  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
146 makas darbesiyle öldürülen Arzu\'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim
Haber Videosu

Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı 2 çocuğunun annesi Rusya vatandaşı Arzu Khalılova'yı 146 makas darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet, ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılandığı davada psikolojik sorunları olduğunu ve tedavi görmek istediğini söyledi. Maktulün annesi ise şikayetinden vazgeçti. Mahkeme, sanığın gözlem altına alınmasına karar verdi.

Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı Arzu Khalılova'yı (20), 72'si tek başına ölümcül olmak üzere toplam 146 makas darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet'in (28) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasına, olaydan önce 21 gün hastanede tedavi gördüğünü belirten tutuklu sanık Mehmet, "Tedavi almak istiyorum. Ben daha önce Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 21 gün kadar yattım. Daha sonra taburcu ettiler. Şu an hala ilaç kullanıyorum" dedi.

Olay, 3 Kasım 2025'te saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki evde meydana geldi. Arzu Khalılova ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salican Mehmet, Khalılova'ya makasla saldırdı. Alt katta oturan ve sesleri duyarak üst kata çıkan Salican Mehmet'in annesi F.M., Arzu Khalılova'nın kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi İ.M.'ye bildirdi. İ.M.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde makasla yakalanırken, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Khalılova hayatını kaybetti. Otopside Khalılova'nın vücudunun değişik yerlerinde toplam 146 makas girişi olduğu, bunların 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerinin ardından defnedildi.

"EŞİMLE CİDDİ BİR SORUNUMUZ YOKTU"

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin 4 ve 1 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde; Arzu Khalılova ile 4 yıldan beri dini nikahla birlikte yaşadıklarını söyleyen Salican Mehmet, psikolojik problemleri olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyerek, "Son birkaç aydır bende ruhsal açıdan sıkıntılar olmaya başladı. Bundan dolayı yaklaşık 2 ay önce Bursa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatarak tedavi görmeye başladım. Burada yaklaşık 21 gün tedavi gördüm ve taburcu edildim. Taburcu edildiğimde bana günde 3 defa kullanılmak üzere ilaç verildi. Ben bu ilaçları bir süre kullandım. Bu süre zarfında eşimle kavgalarımız oldu, birbirimizi darbettik ancak birbirimizden şikayetçi olmamıştık. Eşimle tartıştığımız zaman bazen benim gözüm döner ve ne yaptığımı bilemem, birden parlardım. Ancak eşimle ciddi bir sorunumuz yoktu" dedi.

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

"MAKASLA NE KADAR SALDIRDIM, BİLMİYORUM"

İfadesinde; olaydan bir gün önce eşiyle küçük kızlarının ağlaması nedeniyle tartıştıklarını ve birbirlerini darbettiklerini söyleyen Mehmet, şunları anlattı: "Olay günü büyük kızım babaannesine gitti. Bebeğimiz evdeydi. Eşim çamaşırları topluyordu. Bana 'Çocuğa bak' dedi. Ben de 'Bakıyorum' dedim. Bana hala 'Çocuğa bak' deyince, dünden de kavgalı olduğumuz için sinirlendim. O sırada benim yine gözüm karardı. Daha sonra çocuk odasına gittim. Çocuğa baktım ve orada bulunan makası aldım. Ondan sonra salona geldim. Direkt eşime makasla saldırmaya başladım. Makasla birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bunun üzerine eşim yere yığıldı."

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Salican Mehmet'in 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 8 kaydı olduğu, yine öldürdüğü Arzu Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

"KULAĞIMA SESİ GELİYOR"

Hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Salican Mehmet'in, Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına başlandı. Duruşmaya; tutuklu sanık ile Arzu Khalılova'nın annesi Zülfiye Halil ve taraf avukatları katıldı. Sanığın annesi F.M. ile babası İ.M. de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Savunmasına olaydan önce 21 gün Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve psikolojik problemleri olduğunu belirterek Mehmet, "Ben hala eşimin sesini kulaklarımda duyuyorum. Cezaevinde yanıma gelip, benimle konuşuyor. Ben zaten daha önceden de tedavi almıştım. Ben hala aynı şeyleri duyuyorum kulaklarımda. Tedavi almak istiyorum. Ben daha önce Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 21 gün kadar yattım. Daha sonra taburcu ettiler. Şu an hala ilaç kullanıyorum. Kimi düşünsem, kulağıma onun sesi geliyor" dedi.

"BENİM YANIMA MAKASLA GELDİ"

Duruşmada, emniyetteki ifadesinin aksine maktulün elinde makasla yanına geldiğini iddia eden Mehmet, "Arzu, 'Sen adam değilsin', 'Senden baba olmaz', 'Senin gibi baba mı olur' gibi laflar söylüyordu. Ben aldırış etmedim ve salona gittim. Benim yanıma makasla geldi. Ben kendimi savunma amacıyla makası elinden aldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kapı sesine kendime geldim. Annem gelmişti. Anneme kapıyı açtıktan sonra Arzu'yu yerde gördüm. Hemen ambulansı aradım. Polisler geldi ve beni aldılar" diye konuştu.

146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

EMNİYETTEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme başkanının emniyetteki ifadesinin farklı olduğunu hatırlattığı tutuklu sanık Mehmet, "Daha önce verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Ben olayın şokuyla ne ifade verdiğimi bilmiyorum. Mahkeme salonunda vermiş olduğum bu ifadem doğrudur" dedi.

"MÜVEKKİLİMİN CEZAİ EHLİYETİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILSIN"

Sanık avukatı da İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora itiraz ettiğini söyleyerek, "Bursa Şehir Hastanesi'nde verilen Adli Tıp Kurumu'nun raporu, müvekkilimin akli melekelerinin yerinde olmadığına, vesayet altına alınması gerektiğine, kullandığı ilaçlar sebebiyle de zaten psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğuna işaret etmektedir. Kendisinin gözlem altına alınmasını talep ediyorum. Müvekkilim daha öncesinde 21 gün boyunca Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi görmüş. Tanı konulmamış, sadece tedavi uygulanılmıştır. Uygulanan tedavi deneysel olabilir. Uygulanan tedavi yüzünden de bugün müvekkilim bu durumu işlemiş olabilir. Biz müvekkilin, dosya içerisindeki çelişkinin giderilmesi için İhtisas Dairesi'ne gönderilmesini, akıl hastanesinde tedavi gördüğü için en azından mevcut akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının tespitini yerinde değilse de bunun tanısının ne olduğunu, cezai ehliyetinin olup, olmadığının araştırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"CEZAEVİNDE ŞİZOFRENİ İĞNELERİ VURULUYOR"

Müvekkilinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle saldırgan olabileceğini belirten sanık avukatı, "Biz müvekkilimle cezaevinde ilk görüşmemizde, beni cezaevindeki gardiyanlar uyarmıştı. 'Avukat Hanım geride durun. Ne yapacağını tespit edemiyoruz, size zarar verebilir' diye uyardılar. Hala cezaevi görüşmelerimizde gardiyanlar benim arkamda bekliyorlar ki olası bir saldırıda müdahale edebilsinler diye. Müvekkilim ayrıca cezaevinde şizofreniye yönelik bir tedavi görüyor. Her ay müvekkilime şizofreni iğneleri yapılıyor. Bu iğnelerin etken maddeleri incelendiğinde bipolar ve şizofreni tedavilerinde kullanılan ilaçlar olduğu görülüyor. Eğer müvekkilimin akli melekeleri yerindeyse, müvekkilime niçin cezaevinde bu ilaçlarla tedavi uygulanıyor. Akli melekeleri yerindeyse biz bunu bugün mahkeme kararıyla bu ilaçların verilmesini keselim. O zaman müvekkilimin ne hale geleceğini görelim" dedi.

MAKTULÜN ANNESİ: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Duruşmaya katılan Arzu Khalılova'nın annesi Zülfiye Halil ise şikayetinden vazgeçtiğini söyleyip, "Olay olduğunda Rusya'daydım. Duyunca hemen geldim. Nasıl olduğunu konu komşulardan duydum. Şikayetçi değilim. Şikayetten vazgeçtim. Torunlarımın ve adaletin hatırına Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

SANIĞIN ANNESİ DURUŞMADA AĞLADI: O DA BENİM EVLADIMDI

Tanık olarak dinlenen tutuklu sanığın annesi F.M. de "Oğlum ilaçlarını kullanıyordu. Kendi kendine konuşmalara başlayınca iyice korktuk. Oğlum durduk yere 'Anne bana beddua ediyorsun, anne bana küfrediyorsun' diyordu. Bana, kızına, eşine ki o da benim yavrum, sesini yükselterek konuşuyordu. Ben annesi olmama rağmen ben de korkuyordum. Bundan dolayı onları tek bırakmamaya çalıştım. Olay günü ben duş almak için kendi daireme indim. Duştan çıktım, banyonun kapısındayken bağırma sesleri duydum. Üstümü giyip, çıkana kadar, ondan sonrası zaten belli. Ben kızıma da yanıyorum. O benim evladımdı" diyerek ağladı.

"ÇOCUĞUMUN TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Baba İ.M. ise duruşmada şunları söyledi: "Çocuğumun sağlıklı olmadığını biliyorum. Hastaneye yatırdık. 21 gün sonra taburcu oldu. Bu zamandan sonra tamamen değiştiğini hissettikten sonra tekrar hastaneye başvurdum. Vasisi olmam gerektiğini söylediler. Ama çok geç kaldık. Değişik tavırlar, hareketler sergilemeye başladı. Son zamanlarda iyice değişti. Perdeleri kapatıyordu, kendi kendine konuşuyordu. Sık sık 'Benim kulağıma sesler geliyor' diyordu. Karakola gittim başvurdum. 'Çocuğumun akıl sağlığı yerinde değil, lütfen yardımcı olun' dedim. Onlar da hastanede yatması gerektiğini söylediler. Karakolda, hastanede kayıtlar var. Eşine ve çocuklarına zarar vermesin diye gelinimi ve torunlarımı aldım, Göç İdaresi'ne götürdüm. Eşi ve çocukları buradan gitsin. Vasi olmam için 1 aylık bir süreç gerekiyormuş. Bu sürede eşine, çocuklarına, annesine zarar vermesin diye düşündüm. Göç İdaresi de kabul etmedi. Hemen gönderemeyeceklerini söyledi. İstanbul'da konsolosluklara başvurduk. Oradan yardım istedim ama maalesef çok geç kaldığımı düşünüyorum. Camları kapatıp, perdeleri çekiyordu. 'Biri bakıyor' diyordu. Kendisine gelmesi için çok uyardım. Rahmetli çok korkuyordu. Ben çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum. Başka birine zarar vermesin." 

Mahkeme heyeti, sanığın gözlem altına alınması için uzman hekim önerisi işlemi yapılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel 146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğlunun acısına dayanamadı Aynı aileden iki cenaze çıktı Oğlunun acısına dayanamadı! Aynı aileden iki cenaze çıktı
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Aksaray’da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı Aksaray'da minibüs tıra çarptı: 12 yaralı
Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2 bin 610 personel alacak
Eskişehir’deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi Eskişehir'deki yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi
Küçükçekmece’de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı Küçükçekmece'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı
Hortum köyleri yıktı geçti Binaların yüzde 80’i oturulamaz durumda Hortum köyleri yıktı geçti! Binaların yüzde 80'i oturulamaz durumda
Şişli’de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı Şişli'de motosiklette çıkan yangın, iş yerini ve binanın dış cephesini sardı
Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama MİT, PKK’dan talep etti Terörsüz Türkiye sürecinde yeni aşama! MİT, PKK'dan talep etti
İngiltere’de casus krizi Championship play-off finali ertelenebilir İngiltere'de casus krizi! Championship play-off finali ertelenebilir
İBB’ye ve Üsküdar Belediyesi’ne peş peşe operasyon 19 kişi gözaltına alındı İBB'ye ve Üsküdar Belediyesi'ne peş peşe operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
5 ilde ’change’ araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi 5 ilde 'change' araç operasyonu: 24 gözaltı, 40 araç ele geçirildi
13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar 1 öğün yemekle kandırmışlar 13 yaşındaki kız çocuğuna istismarda mide bulandıran detaylar! 1 öğün yemekle kandırmışlar
ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı Resti çektiler ABD’nin İran planı ortaya çıktı, Tahran sessiz kalmadı! Resti çektiler
Ali Babacan: Ülkeyi CHP’ye bırakmak istemiyoruz Ali Babacan: Ülkeyi CHP'ye bırakmak istemiyoruz
Ordu’da fabrikada çalışan 21 işçi yedikleri yemekten zehirlendi Ordu'da fabrikada çalışan 21 işçi yedikleri yemekten zehirlendi
Fenerbahçe’den Onuachu bombası Fenerbahçe'den Onuachu bombası
Mbappe’ye bir şok daha Kendi seyircisi önünde madara oldu Mbappe'ye bir şok daha? Kendi seyircisi önünde madara oldu
Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü Didem Soydan yıllar sonra anlattı: Şifresini unuttuğu hesabı servete dönüştü
Aziz Yıldırım çıldırdı Tam 200 milyon euro ile geliyor Aziz Yıldırım çıldırdı! Tam 200 milyon euro ile geliyor
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi 200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var "Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı

22:35
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
22:19
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
22:12
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
21:46
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL’lik suç ağı çökertildi
Konya merkezli 9 ilde tarihi eser operasyonu, 204 milyon TL'lik suç ağı çökertildi
21:29
Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında Erden Timur sürprizi
21:22
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
İsrail ile Lübnan arasındaki ateşkes 45 gün süreyle uzatıldı
21:18
“Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı“ iddiası Başsavcılıktan açıklama var
"Milletvekilinin oğlu okulu silahla bastı" iddiası! Başsavcılıktan açıklama var
21:07
RAMS Park’ta eşsiz anlar Galatasaray’dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
RAMS Park'ta eşsiz anlar! Galatasaray'dan şampiyonluk kutlamalarında drone şov
20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:50
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
19:28
Galatasaray’dan Avrupa mesajı
Galatasaray'dan Avrupa mesajı
19:16
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı
19:11
Noa Lang’tan Galatasaray’daki geleceği hakkında açıklama
Noa Lang'tan Galatasaray'daki geleceği hakkında açıklama
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:22
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi
Galatasaraylı futbolculara karşı Fenerbahçe atkısı açtı, yıldız isimlerden karşılık hemen geldi
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
18:17
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
17:10
İsrail’e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek’e 3 yıl hapis
İsrail'e yönelik tepki paylaşımlarından dolayı Yaşar İpek'e 3 yıl hapis
16:45
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk davasında karar Niyazi Nefi Kara’ya 46 yıl hapis verildi
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi
16:04
Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı
Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 22:54:36. #7.13#
SON DAKİKA: 146 makas darbesiyle öldürülen Arzu'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.