146 makas darbesiyle öldürülen Arzu\'nun annesinden şok karar: Şikayetçi değilim

Bursa'da dini nikahla birlikte yaşadığı Arzu Khalılova'yı (20), 72'si tek başına ölümcül olmak üzere toplam 146 makas darbesiyle öldüren Azerbaycan uyruklu Salican Mehmet'in (28) ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. Savunmasına, olaydan önce 21 gün hastanede tedavi gördüğünü belirten tutuklu sanık Mehmet, "Tedavi almak istiyorum. Ben daha önce Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 21 gün kadar yattım. Daha sonra taburcu ettiler. Şu an hala ilaç kullanıyorum" dedi.

Olay, 3 Kasım 2025'te saat 15.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Değirmenlikızık Mahallesi 2'nci Birol Sokak'taki evde meydana geldi. Arzu Khalılova ile dini nikahla birlikte yaşadığı Salican Mehmet arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Salican Mehmet, Khalılova'ya makasla saldırdı. Alt katta oturan ve sesleri duyarak üst kata çıkan Salican Mehmet'in annesi F.M., Arzu Khalılova'nın kanlar içinde yerde yattığını görünce durumu eşi İ.M.'ye bildirdi. İ.M.'nin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salican Mehmet, elinde makasla yakalanırken, ağır yaralı olarak ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Khalılova hayatını kaybetti. Otopside Khalılova'nın vücudunun değişik yerlerinde toplam 146 makas girişi olduğu, bunların 72'sinin tek başına ölümcül nitelikte olduğu belirlendi. Cenaze, işlemlerinin ardından defnedildi.

"EŞİMLE CİDDİ BİR SORUNUMUZ YOKTU"

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, çiftin 4 ve 1 yaşlarında 2 kız çocuğu olduğu öğrenildi. Emniyetteki ifadesinde; Arzu Khalılova ile 4 yıldan beri dini nikahla birlikte yaşadıklarını söyleyen Salican Mehmet, psikolojik problemleri olduğunu ve tedavi gördüğünü söyleyerek, "Son birkaç aydır bende ruhsal açıdan sıkıntılar olmaya başladı. Bundan dolayı yaklaşık 2 ay önce Bursa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatarak tedavi görmeye başladım. Burada yaklaşık 21 gün tedavi gördüm ve taburcu edildim. Taburcu edildiğimde bana günde 3 defa kullanılmak üzere ilaç verildi. Ben bu ilaçları bir süre kullandım. Bu süre zarfında eşimle kavgalarımız oldu, birbirimizi darbettik ancak birbirimizden şikayetçi olmamıştık. Eşimle tartıştığımız zaman bazen benim gözüm döner ve ne yaptığımı bilemem, birden parlardım. Ancak eşimle ciddi bir sorunumuz yoktu" dedi.

"MAKASLA NE KADAR SALDIRDIM, BİLMİYORUM"

İfadesinde; olaydan bir gün önce eşiyle küçük kızlarının ağlaması nedeniyle tartıştıklarını ve birbirlerini darbettiklerini söyleyen Mehmet, şunları anlattı: "Olay günü büyük kızım babaannesine gitti. Bebeğimiz evdeydi. Eşim çamaşırları topluyordu. Bana 'Çocuğa bak' dedi. Ben de 'Bakıyorum' dedim. Bana hala 'Çocuğa bak' deyince, dünden de kavgalı olduğumuz için sinirlendim. O sırada benim yine gözüm karardı. Daha sonra çocuk odasına gittim. Çocuğa baktım ve orada bulunan makası aldım. Ondan sonra salona geldim. Direkt eşime makasla saldırmaya başladım. Makasla birçok kez saldırdım ama ne kadar olduğunu bilmiyorum. Bunun üzerine eşim yere yığıldı."

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Salican Mehmet'in 'Kasten yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu bulundurma', 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından 8 kaydı olduğu, yine öldürdüğü Arzu Khalılova'ya yönelik eylemi nedeniyle hakkında 'Reşit olmayanla cinsel ilişki' suçundan işlem yapıldığı ortaya çıktı.

"KULAĞIMA SESİ GELİYOR"

Hakkında 'Kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Salican Mehmet'in, Bursa 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce yargılanmasına başlandı. Duruşmaya; tutuklu sanık ile Arzu Khalılova'nın annesi Zülfiye Halil ve taraf avukatları katıldı. Sanığın annesi F.M. ile babası İ.M. de tanık olarak duruşmada hazır bulundu. Savunmasına olaydan önce 21 gün Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi gördüğünü ve psikolojik problemleri olduğunu belirterek Mehmet, "Ben hala eşimin sesini kulaklarımda duyuyorum. Cezaevinde yanıma gelip, benimle konuşuyor. Ben zaten daha önceden de tedavi almıştım. Ben hala aynı şeyleri duyuyorum kulaklarımda. Tedavi almak istiyorum. Ben daha önce Bursa Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 21 gün kadar yattım. Daha sonra taburcu ettiler. Şu an hala ilaç kullanıyorum. Kimi düşünsem, kulağıma onun sesi geliyor" dedi.

"BENİM YANIMA MAKASLA GELDİ"

Duruşmada, emniyetteki ifadesinin aksine maktulün elinde makasla yanına geldiğini iddia eden Mehmet, "Arzu, 'Sen adam değilsin', 'Senden baba olmaz', 'Senin gibi baba mı olur' gibi laflar söylüyordu. Ben aldırış etmedim ve salona gittim. Benim yanıma makasla geldi. Ben kendimi savunma amacıyla makası elinden aldım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum. Kapı sesine kendime geldim. Annem gelmişti. Anneme kapıyı açtıktan sonra Arzu'yu yerde gördüm. Hemen ambulansı aradım. Polisler geldi ve beni aldılar" diye konuştu.

EMNİYETTEKİ İFADESİNİ KABUL ETMEDİ

Mahkeme başkanının emniyetteki ifadesinin farklı olduğunu hatırlattığı tutuklu sanık Mehmet, "Daha önce verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum. Ben olayın şokuyla ne ifade verdiğimi bilmiyorum. Mahkeme salonunda vermiş olduğum bu ifadem doğrudur" dedi.

"MÜVEKKİLİMİN CEZAİ EHLİYETİNİN OLUP OLMADIĞI ARAŞTIRILSIN"

Sanık avukatı da İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan rapora itiraz ettiğini söyleyerek, "Bursa Şehir Hastanesi'nde verilen Adli Tıp Kurumu'nun raporu, müvekkilimin akli melekelerinin yerinde olmadığına, vesayet altına alınması gerektiğine, kullandığı ilaçlar sebebiyle de zaten psikolojik rahatsızlıklarının bulunduğuna işaret etmektedir. Kendisinin gözlem altına alınmasını talep ediyorum. Müvekkilim daha öncesinde 21 gün boyunca Dörtçelik Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde yatarak tedavi görmüş. Tanı konulmamış, sadece tedavi uygulanılmıştır. Uygulanan tedavi deneysel olabilir. Uygulanan tedavi yüzünden de bugün müvekkilim bu durumu işlemiş olabilir. Biz müvekkilin, dosya içerisindeki çelişkinin giderilmesi için İhtisas Dairesi'ne gönderilmesini, akıl hastanesinde tedavi gördüğü için en azından mevcut akıl sağlığının yerinde olup, olmadığının tespitini yerinde değilse de bunun tanısının ne olduğunu, cezai ehliyetinin olup, olmadığının araştırılmasını talep ediyoruz" dedi.

"CEZAEVİNDE ŞİZOFRENİ İĞNELERİ VURULUYOR"

Müvekkilinin psikolojik rahatsızlığı nedeniyle saldırgan olabileceğini belirten sanık avukatı, "Biz müvekkilimle cezaevinde ilk görüşmemizde, beni cezaevindeki gardiyanlar uyarmıştı. 'Avukat Hanım geride durun. Ne yapacağını tespit edemiyoruz, size zarar verebilir' diye uyardılar. Hala cezaevi görüşmelerimizde gardiyanlar benim arkamda bekliyorlar ki olası bir saldırıda müdahale edebilsinler diye. Müvekkilim ayrıca cezaevinde şizofreniye yönelik bir tedavi görüyor. Her ay müvekkilime şizofreni iğneleri yapılıyor. Bu iğnelerin etken maddeleri incelendiğinde bipolar ve şizofreni tedavilerinde kullanılan ilaçlar olduğu görülüyor. Eğer müvekkilimin akli melekeleri yerindeyse, müvekkilime niçin cezaevinde bu ilaçlarla tedavi uygulanıyor. Akli melekeleri yerindeyse biz bunu bugün mahkeme kararıyla bu ilaçların verilmesini keselim. O zaman müvekkilimin ne hale geleceğini görelim" dedi.

MAKTULÜN ANNESİ: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

Duruşmaya katılan Arzu Khalılova'nın annesi Zülfiye Halil ise şikayetinden vazgeçtiğini söyleyip, "Olay olduğunda Rusya'daydım. Duyunca hemen geldim. Nasıl olduğunu konu komşulardan duydum. Şikayetçi değilim. Şikayetten vazgeçtim. Torunlarımın ve adaletin hatırına Allah'a havale ediyorum" diye konuştu.

SANIĞIN ANNESİ DURUŞMADA AĞLADI: O DA BENİM EVLADIMDI

Tanık olarak dinlenen tutuklu sanığın annesi F.M. de "Oğlum ilaçlarını kullanıyordu. Kendi kendine konuşmalara başlayınca iyice korktuk. Oğlum durduk yere 'Anne bana beddua ediyorsun, anne bana küfrediyorsun' diyordu. Bana, kızına, eşine ki o da benim yavrum, sesini yükselterek konuşuyordu. Ben annesi olmama rağmen ben de korkuyordum. Bundan dolayı onları tek bırakmamaya çalıştım. Olay günü ben duş almak için kendi daireme indim. Duştan çıktım, banyonun kapısındayken bağırma sesleri duydum. Üstümü giyip, çıkana kadar, ondan sonrası zaten belli. Ben kızıma da yanıyorum. O benim evladımdı" diyerek ağladı.

"ÇOCUĞUMUN TEDAVİ EDİLMESİNİ İSTİYORUM"

Baba İ.M. ise duruşmada şunları söyledi: "Çocuğumun sağlıklı olmadığını biliyorum. Hastaneye yatırdık. 21 gün sonra taburcu oldu. Bu zamandan sonra tamamen değiştiğini hissettikten sonra tekrar hastaneye başvurdum. Vasisi olmam gerektiğini söylediler. Ama çok geç kaldık. Değişik tavırlar, hareketler sergilemeye başladı. Son zamanlarda iyice değişti. Perdeleri kapatıyordu, kendi kendine konuşuyordu. Sık sık 'Benim kulağıma sesler geliyor' diyordu. Karakola gittim başvurdum. 'Çocuğumun akıl sağlığı yerinde değil, lütfen yardımcı olun' dedim. Onlar da hastanede yatması gerektiğini söylediler. Karakolda, hastanede kayıtlar var. Eşine ve çocuklarına zarar vermesin diye gelinimi ve torunlarımı aldım, Göç İdaresi'ne götürdüm. Eşi ve çocukları buradan gitsin. Vasi olmam için 1 aylık bir süreç gerekiyormuş. Bu sürede eşine, çocuklarına, annesine zarar vermesin diye düşündüm. Göç İdaresi de kabul etmedi. Hemen gönderemeyeceklerini söyledi. İstanbul'da konsolosluklara başvurduk. Oradan yardım istedim ama maalesef çok geç kaldığımı düşünüyorum. Camları kapatıp, perdeleri çekiyordu. 'Biri bakıyor' diyordu. Kendisine gelmesi için çok uyardım. Rahmetli çok korkuyordu. Ben çocuğumun tedavi edilmesini istiyorum. Başka birine zarar vermesin."

Mahkeme heyeti, sanığın gözlem altına alınması için uzman hekim önerisi işlemi yapılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verdi.