Avcılar\'da pazardan kaçan kurbanlık dana E-5\'i karıştırdı

Avcılar’da kurban pazarından kaçan dana E-5 Karayolu’na girince ortalık karıştı. Trafikte koşan kurbanlık, sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Olay, dün gece saatlerinde Avcılar ilçesi Cihangir Mahallesi’nde bulunan E-5 Karayolu’nda meydana geldi. İddiaya göre kurban pazarına götürülen dana, araçtan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçtı.
Bir anda koşmaya başlayan kurbanlık dana, peşinden sahiplerini ve çevredeki vatandaşları koşturdu.
Kaçan dana daha sonra E-5 Karayolu’na girerek Avcılar istikametine doğru koşmaya başladı. O anlar trafikte bulunan sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, kurbanlık dananın araçların arasında koştuğu anlar yer aldı.
Kurbanlık dananın bir süre sonra sahipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Olay sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı belirtildi.
