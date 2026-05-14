Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, bir şahsın okul yolundaki çocukları takip ettiğini fark eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen gerginlikte öfkeli mahalleli, şahsı sokak ortasında tekme tokat darp etti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çevrede bulunan vatandaşların yumruk ve tekmelerine maruz kalan şahsın burnundan ve ağzından kan geldiği görüldü. Şüpheli yere düşerken, çevredeki bazı kişilerin saldırıyı sürdürdüğü anlar dikkat çekti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Esenyurt Son Dakika'nın servis ettiği görüntülerde kalabalığın şahsa saldırdığı, çevredeki vatandaşların bağırdığı ve yaşanan arbede anbean yer aldı.