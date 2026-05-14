Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı
Okula giden çocukları takip eden sapığa meydan dayağı

14.05.2026 15:01
İstanbul Esenyurt’ta okula giden çocukları takip ettiği iddia edilen bir şahıs, mahalle sakinlerinin hedefi oldu. Vatandaşların tekme tokat saldırdığı şüphelinin burnundan ve ağzından kan geldiği görülürken, yaşanan darp anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde hareketli dakikalar yaşandı. İddiaya göre, bir şahsın okul yolundaki çocukları takip ettiğini fark eden vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Kısa sürede büyüyen gerginlikte öfkeli mahalleli, şahsı sokak ortasında tekme tokat darp etti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çevrede bulunan vatandaşların yumruk ve tekmelerine maruz kalan şahsın burnundan ve ağzından kan geldiği görüldü. Şüpheli yere düşerken, çevredeki bazı kişilerin saldırıyı sürdürdüğü anlar dikkat çekti.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yaşananlar çevrede bulunan bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Esenyurt Son Dakika'nın servis ettiği görüntülerde kalabalığın şahsa saldırdığı, çevredeki vatandaşların bağırdığı ve yaşanan arbede anbean yer aldı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Kurt6969 Kurt6969 :
    Ellerin dert görmesin gardaşım vurduğunu izledikçe cugarayı keyifli keyifli çektim' namussuzlara fırsat yok. 20 1 Yanıtla
  • Erdal Cekicoglu Erdal Cekicoglu:
    Milletin verdiği şu ceza istemediğiniz şeriat kanunlarının cezası mademki şeriat istemiyorsunuz ozaman niye böyle bir ceza veriyorsunuz bırakın çok sevdiğiniz laik sistem versin cezasını 7 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
