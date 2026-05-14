İngiltere\'de kriz büyüyor! Sağlık Bakanı istifa etti, Starmer\'a baskı büyüdü

“LİDERLİĞİNİZE OLAN GÜVENİMİ YİTİRDİM”

İngiltere’de 7 Mayıs’ta yapılan yerel seçimlerde büyük kayıp yaşayan İşçi Partisi’nde iç kriz derinleşti. Başbakan Keir Starmer’a yönelik istifa çağrılarının ardından Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Streeting, sosyal medya hesabından paylaştığı istifa mektubunda Starmer’ın liderliğine olan güvenini kaybettiğini belirterek, “Görevde kalmanın onursuz ve ilkesiz bir davranış olacağına karar verdim” ifadelerini kullandı.

PARTİ İÇİNDE LİDERLİK TARTIŞMASI

Mektubunda, İşçi Partisi’nin bir sonraki genel seçime Starmer liderliğinde gitmeyeceğinin açık olduğunu savunan Streeting, partide yeni dönemin kişisel çekişmeler yerine fikirler üzerinden şekillenmesi gerektiğini söyledi.

Parti içinde bazı milletvekillerinin Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham’ın liderlik için öne çıkmasını desteklediği belirtilirken, Wes Streeting’in adı da muhtemel lider adayları arasında konuşuluyor.

Streeting ise mektubunda resmi adaylık açıklaması yapmadı.

SEÇİMLERDE TARİHİ KAYIP YAŞANDI

İşçi Partisi, 7 Mayıs’taki yerel seçimlerde sahip olduğu 2 bin 403 sandalyenin 1406’sını kaybetti. Londra’daki 19 belediyenin 9’u el değiştirirken, aşırı sağcı Reform UK Partisi 1444 sandalye kazanarak seçimlerden birinci çıktı.

Galler ve İskoçya’daki bölgesel parlamento seçimlerinde de büyük kayıp yaşayan İşçi Partisi, her iki bölgede üçüncü sıraya geriledi.

STARMER’A İSTİFA ÇAĞRILARI ARTIYOR

Seçim sonuçlarının ardından aralarında Sağlık Bakanı Wes Streeting’in de bulunduğu yaklaşık 100 İşçi Partili milletvekili Başbakan Keir Starmer’ın istifasını istedi.

Parti içinde liderlik tartışmalarının önümüzdeki günlerde daha da büyümesi bekleniyor.