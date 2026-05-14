Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı

Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı
14.05.2026 14:48  Güncelleme: 14:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'da Nazilli Kahveciler Odası Başkanı Birol Şenkal, özel hastanede gerçekleştirilen yağ aldırma operasyonundan sonra hayatını kaybetti. Şenkal'ın ameliyattan sonra iç kanama geçirdiği tespit edilirken İl Sağlık Müdürlüğü, doktor ve hastane hakkında adli soruşturma başlattı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde 4 dönemdir Kahveciler Odası Başkanlığı görevini yürüten Birol Şenkal, özel bir hastanede geçirdiği yağ aldırma ameliyatı sonrası sevk edildiği hastanede dün yaşamını yitirdi. Şenkal'ın ölümünün ardından ailesi, olayda ihmal olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. 

DOKTOR VE HASTANE HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bunun üzerine Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. L.A. ile ilgili özel hastane hakkında 'Tıbbi uygulama hatası' iddiasıyla idari soruşturma başlattı. Konunun ayrıca adli boyuta taşındığı ve Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından da inceleme başlatıldığı bildirildi.

İÇ KANAMA GEÇİRDİ

Aile ve avukatlarının iddialarına göre; 11 Mayıs Pazartesi günü gerçekleştirilen operasyonun ardından Şenkal'da iç kanama meydana geldi. Durumunun ağırlaşması ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Şenkal, burada hayatını kaybetti. İl Sağlık Müdürlüğü'nün hazırlayacağı rapor doğrultusunda soruşturmanın seyrinin netlik kazanacağı bildirildi.

"SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Şenkal ailesinin avukatları Egemen Kökçıkaran ve Nurten Kökçıkaran, yaptıkları açıklamada, "Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Şu aşamada bir şey söylemek için çok erken. Bizim de tespit ettiğimiz bazı usulsüzlükler var. Bunların üzerine gideceğiz. Başkan Birol Şenkal'ın hakkını sonuna kadar arayacağız" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eurovision’da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi Eurovision'da soykırım sansürü: İsrail protestoları resmi videodan silindi
Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf “Bir daha gelme“ deyince dükkanı bastı Tıraş olup para vermeyen şahıs, esnaf "Bir daha gelme" deyince dükkanı bastı
Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya Okan Buruk ve Fatih Tekke, milli yıldız için karşı karşıya
Putin’den nükleer gözdağı “Sarmat” balistik füzesini test ettiler Putin’den nükleer gözdağı! “Sarmat” balistik füzesini test ettiler
Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi Cezaevinden çıktı, intikam için kapıya dayandı: Vurduğu husumetlisinin başında polisi bekledi
Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio’nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı Çin, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun ismini değiştirerek yaptırımı kaldırdı
Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Fatih Terim’in müzesi yapılıyor Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Fatih Terim'in müzesi yapılıyor
İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü İsrailli avukat: Hapishaneler Filistinli esirlere tecavüz merkezine dönüştü

16:09
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
İmam hatip ortaokulu müdürünün başını yakan kitap listesi: Açığa alındı
16:06
Eğer doğruysa yer yerinden oynar Arda Güler’in fotoğrafındaki detay Real Madrid’i karıştırdı
Eğer doğruysa yer yerinden oynar! Arda Güler'in fotoğrafındaki detay Real Madrid'i karıştırdı
15:55
İspanya’da çamaşır yasağı Uymayana 1500 euro ceza var
İspanya'da çamaşır yasağı! Uymayana 1500 euro ceza var
15:42
YRP’li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
YRP'li vekilden dikkat çeken hantavirüs çıkışı: Bu oyuna bir daha gelmeyelim
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
15:28
Hürmüz Boğazı’nda 30 Geminin Geçişi
Hürmüz Boğazı'nda 30 Geminin Geçişi
15:02
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
Kastamonu bu olayla çalkalanıyor! Tecavüzden kaçıp camdan atlayan öğrenci erkek çıktı
14:43
Meyhane açılışını duayla yaptılar
Meyhane açılışını duayla yaptılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 16:39:38. #7.12#
SON DAKİKA: Oda başkanının öldüğü yağ aldırma operasyonuyla ilgili soruşturma başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.