Arazi anlaşmazlığında dayı, yeğenini vurdu

Antalya’da arazi anlaşmazlığı nedeniyle noter önünde çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Dayı, yeğenini silahla vurarak öldürürken, olay sonrası sakin tavırlarla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAZİ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer A. (63), arazi paylaşımı sırasında 30 metre fazla hisse verildiğini öne sürdüğü yeğeni Amine Bozkurt (40) ile noter önünde buluştu.

Taraflar arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Ömer A., yanında bulunan tabancayı çıkararak yeğenine ateş etti.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Karın, göğüs ve baş bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Amine Bozkurt yere yığılırken, şüpheli Ömer A.’nın eşiyle birlikte olay yerinden yürüyerek ayrıldığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

1 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ömer A., olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı ve şüphelinin saldırı sonrası bölgeden sakin şekilde uzaklaştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, noter önünde konuşan dayı ve yeğenin bir süre sonra tartıştığı, ardından Ömer A.’nın silahını çıkararak Amine Bozkurt’a ateş ettiği görüldü.