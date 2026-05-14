Arazi anlaşmazlığında dayı, yeğenini vurdu

14.05.2026 17:31  Güncelleme: 17:36
Antalya Kepez'de arazi paylaşımı anlaşmazlığı nedeniyle noter önünde çıkan tartışmada dayı Ömer A., yeğeni Amine Bozkurt'u silahla vurarak öldürdü. Olay anı ve şüphelinin sakin tavırlarla kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı.

ARAZİ TARTIŞMASI KANLI BİTTİ

Olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Kanal Mahallesi Sakarya Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Ömer A. (63), arazi paylaşımı sırasında 30 metre fazla hisse verildiğini öne sürdüğü yeğeni Amine Bozkurt (40) ile noter önünde buluştu.

Taraflar arasında başlayan konuşma kısa sürede tartışmaya dönüştü. Ömer A., yanında bulunan tabancayı çıkararak yeğenine ateş etti.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Karın, göğüs ve baş bölgesine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Amine Bozkurt yere yığılırken, şüpheli Ömer A.’nın eşiyle birlikte olay yerinden yürüyerek ayrıldığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırıldı ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

1 KİLOMETRE UZAKTA YAKALANDI

Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan araştırmada Ömer A., olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli, ifade işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan olay anı ve şüphelinin saldırı sonrası bölgeden sakin şekilde uzaklaştığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, noter önünde konuşan dayı ve yeğenin bir süre sonra tartıştığı, ardından Ömer A.’nın silahını çıkararak Amine Bozkurt’a ateş ettiği görüldü.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Cinayet, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 17:57:01. #7.13#
