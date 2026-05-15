TÜİK anketini reddeden vatandaşa 19 bin lira ceza

15.05.2026 13:02
Aydın’da yaşayan 38 yaşındaki İbrahim Öngel, şahsi numaradan arandığı için TÜİK görevlisini telefon dolandırıcısı sandı. Ankete katılmayı reddeden Öngel’e 18 bin 991 TL ceza tebligatı gönderildi. Resmi evrakın ardından anketi kabul eden Öngel cezadan kurtulurken, telefon dolandırıcılıklarının arttığı bir dönemde anketlerin resmi yollarla yapılması gerektiğini savundu.

Aydın'da yaşayan 38 yaşındaki bir şahıs telefon dolandırıcılığından korktuğu için bir şahsi numaradan gelen anket yapma talebini reddedince 18 bin 991 TL ceza ile karşı karşıya geldi. Arayan kişinin TÜİK görevlisi olduğunu bilmediğini ve yasal olarak da böyle bir ankete katılma zorunluğundan haberdar olmadığını belirten İbrahim Öngel, "Pek çok kişinin telefon dolandırıcılığına maruz kaldığı ülkemizde TÜİK resmi evrakla bildirim yaparak anket yapmalıdır" dedi.

TELEFONDA TARTIŞTILAR 

İlginç olay, Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşandı. Efeler'de esnaflık yapan 38 yaşındaki İbrahim Döngel, geçtiğimiz gün şahsi bir numaradan gelen ve kendisini TÜİK görevlisi olarak tanıtan şahsı telefon dolandırıcısı zannedip telefonu kapattı. Bunun üzerine telefonuna gelen ceza bildirim uyarısı üzerine şahısla birkaç defa görüşen Öngel, arayanların TÜİK'ten olduğunu inanmayıp telefonda tartışınca evine 18 bin 991 TL ceza bildirim tebligatı geldi.

"İNANMADIM VE KABUL ETMEDİM"

Gelen evrakın resmi olduğunu öğrenince ilgili kurumu arayıp anketi kabul ederek cezadan kurtulan İbrahim Öngel yaşadığı olayı "Ben Türkiye İstatistik Kurumu'nu arada bir duyuyordum. Beni şahsi bir numaradan arayıp adının Fatih olduğunu belirterek TÜİK'ten aradığını belirten şahıs ‘Yılın ailesi seçildiniz evinize gelip sizinle anket yapacağız' dedi. Ben de inanmadım ve kabul etmedim. Telefonu kapattım. 20 saniye sonra TÜİK'ten 18 bin 991 TL ceza mesajı geldi. İzmir'de idim. Aydın'a geleyim bakarız dedim. 2 hafta sonra tekrar aradı. Bu sırada yanımda avukat arkadaşlarım da vardı. Yine aynı şahsi numaradan arayan şahıs, ankete katılmaz isem ceza uygulanacağını söyledi. Avukat arkadaşlarımın da önerisi ile resmi kurumsanız resmi evrak gönderin dedik. Telefon dolandırıcılığının bu kadar yoğun olduğu hatta 2 gün önce bir savcının bile dolandırıldığını basından okuduğum ülkemizde bu tür anketlerin resmi yolla yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Son anda 18 bin 991 TL cezadan kurtulan Öngel, ankete katılmanın yasal bir zorunluluk olmasına da anlam veremediğini belirtti.

Kaynak: İHA

    Yorumlar (3)

  • Hakki Devran Hakki Devran:
    Komedi ülke. 9 1 Yanıtla
  • Ahmet Şallı Ahmet Şallı:
    zorlama anket mi olur? 9 0 Yanıtla
  • Seyfi null Seyfi null:
    Sonrada kırallık deyil diyorlar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
