İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail\'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde Hindistan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

“ABD VE İSRAİL İRAN’I İKİ KEZ TEST ETTİ”

Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ı en az iki kez “test ettiğini” belirterek, “Askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı. Askeri eylemlerle hedeflerine ulaşamazlar, ancak diplomasi yolu izlenirse sonuç farklı olur.” ifadelerini kullandı. Arakçi, müzakere sürecindeki en temel sorunun ABD’li yetkililerin çelişkili açıklamaları olduğunu da vurguladı.

Arakçi, İran’ın saldırıya uğrayan taraf olduğunu belirterek, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde hareket ettiklerini ifade etti.

“HÜRMÜZ BOĞAZI DOST ÜLKELERE AÇIK”

Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, geçişlerin belirli kurallarla sürdüğünü söyledi:

“Hürmüz Boğazı dost ülkelere kapalı değil. Sınırlamalar düşman gemileri içindir. Önceki günlerde birçok gemi deniz kuvvetlerimizin yardımıyla Hürmüz Boğazı’ndan geçti ve bu süreç devam edecek. Tek çözüm saldırgan savaşın tamamen sona ermesidir.”

"KARŞI TARAF CİDDİ OLURSA MÜZAKERE OLUR"

İranlı bakan ayrıca, ABD’ye güven duymadıklarını ve bunun diplomatik süreci zorlaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Amerikalılara güvenmiyoruz ve bu, her türlü diplomatik çabanın önündeki en büyük engel. Diplomatik çabalara alan açmak için kırılganlığına rağmen ateşkesi sürdürüyoruz. Karşı taraf ciddi olursa müzakere olur. Nükleer programımız barışçıldır ve bunu teyit etmeye hazırız. Ancak saldırganlık sona ermeden kalıcı bir çözüm mümkün değildir.”

"HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR"

Birleşik Arap Emirlikleri'ni de uyaran Arakçi, "İsrail ve BAE yan yana. Her şeyin bir sınırı var" sözleriyle rest çekti.

“ABD HAFTA SONU İRAN'A SALDIRACAK” İDDİASI

ABD basını Başkan Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a yeni saldırı başlatabileceğini öne sürdü. Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusu ile koordine gerçekleştirileceği belirtildi.

İsrailli yetkili, Trump'ın saldırı kararını haftasonu alabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü.

İsrail KAN televizyonu ise, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile geçen hafta görüşen İsrailli askeri yetkililerin, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini aktardı. Trump'ın İran'a saldırılar yerine Hürmüz'deki özgürlük projesini yeniden başlatmayı tercih edebileceği de iddia edildi.