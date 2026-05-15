İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı

İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail\'le yakınlaşan ülkeyi uyardı
15.05.2026 13:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde güven krizinin sürdüğünü belirterek sürecin çelişkili mesajlar nedeniyle tıkandığını söyledi. “Amerikalılara güvenmiyoruz” diyen Arakçi, İsrail ile yakınlaşan Birleşik Arap Emirlikleri yönetimini "Her şeyin bir sınırı var" sözleriyle uyardı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ikinci gününde Hindistan basınına önemli açıklamalarda bulundu.

“ABD VE İSRAİL İRAN’I İKİ KEZ TEST ETTİ”

Arakçi, ABD ve İsrail’in İran’ı en az iki kez “test ettiğini” belirterek, “Askeri bir çözüm yolu yok ve ABD bu gerçeği anlamalı. Askeri eylemlerle hedeflerine ulaşamazlar, ancak diplomasi yolu izlenirse sonuç farklı olur.” ifadelerini kullandı. Arakçi, müzakere sürecindeki en temel sorunun ABD’li yetkililerin çelişkili açıklamaları olduğunu da vurguladı.

Arakçi, İran’ın saldırıya uğrayan taraf olduğunu belirterek, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde hareket ettiklerini ifade etti.

İran

“HÜRMÜZ BOĞAZI DOST ÜLKELERE AÇIK”

Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmede bulunan Arakçi, geçişlerin belirli kurallarla sürdüğünü söyledi:

“Hürmüz Boğazı dost ülkelere kapalı değil. Sınırlamalar düşman gemileri içindir. Önceki günlerde birçok gemi deniz kuvvetlerimizin yardımıyla Hürmüz Boğazı’ndan geçti ve bu süreç devam edecek. Tek çözüm saldırgan savaşın tamamen sona ermesidir.”

"KARŞI TARAF CİDDİ OLURSA MÜZAKERE OLUR"

İranlı bakan ayrıca, ABD’ye güven duymadıklarını ve bunun diplomatik süreci zorlaştırdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Amerikalılara güvenmiyoruz ve bu, her türlü diplomatik çabanın önündeki en büyük engel. Diplomatik çabalara alan açmak için kırılganlığına rağmen ateşkesi sürdürüyoruz. Karşı taraf ciddi olursa müzakere olur. Nükleer programımız barışçıldır ve bunu teyit etmeye hazırız. Ancak saldırganlık sona ermeden kalıcı bir çözüm mümkün değildir.”

"HER ŞEYİN BİR SINIRI VAR"

Birleşik Arap Emirlikleri'ni de uyaran Arakçi, "İsrail ve BAE yan yana. Her şeyin bir sınırı var" sözleriyle rest çekti.

“ABD HAFTA SONU İRAN'A SALDIRACAK” İDDİASI

ABD basını Başkan Trump'ın Çin ziyaretinin ardından İran'a yeni saldırı başlatabileceğini öne sürdü. Trump'ın düğmeye basması halinde saldırıların İsrail ordusu ile koordine gerçekleştirileceği belirtildi.

İsrailli yetkili, Trump'ın saldırı kararını haftasonu alabileceğini ve İsrail ordusunun yüksek alarm durumunda olacağını öne sürdü.

İsrail KAN televizyonu ise, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ile geçen hafta görüşen İsrailli askeri yetkililerin, İran'a saldırıların yeniden başlatılmasını istediğini aktardı. Trump'ın İran'a saldırılar yerine Hürmüz'deki özgürlük projesini yeniden başlatmayı tercih edebileceği de iddia edildi.

Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya İran 'Her şeyin bir sınırı var' diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Iki bagimsiz ulke sana ne oluyor Iran 0 7 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor Üzümden önce yaprağı kazandırdı: Kapış kapış gidiyor
İstanbul’da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu İstanbul'da kaybolarak otobüse binen çocuk İETT şoförü sayesinde ailesine kavuştu
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
2019’da ambargo uygulamışlardı Kanada, Türkiye’den İHA almayı değerlendiriyor 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor
Samsun’da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu Samsun'da 87 yaşındaki kadın ırmak kenarında ölü bulundu
Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu Tepebaşı operasyonunda gözaltına alınan şüphelinin bahçesine gömülü gizli oda bulundu
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Sağlık Bakanlığı’nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı Bakan Memişoğlu da katıldı Sağlık Bakanlığı'nda Ebe ve Hemşireler Günü Programı! Bakan Memişoğlu da katıldı
Batman’da feci kaza Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti Batman'da feci kaza! Motosiklet sürücüsü ve çarptığı yaya hayatını kaybetti
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi

20:35
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi
20:11
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü
19:50
Tüm şehir kenetlendi 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara’ya akın ediyorlar
Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara'ya akın ediyorlar
19:42
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
Takla atan cip, karşı şeritteki başka bir cipin üzerine düştü: 1 ölü, 7 yaralı
19:28
Galatasaray’dan Avrupa mesajı
Galatasaray'dan Avrupa mesajı
18:49
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
Şi masadan kalktı, Trump dayanamayıp gizlice defterini karıştırdı
18:39
BAE, İran’ın “savaşta aktif rol aldılar“ yönündeki suçlamalarını reddetti
BAE, İran'ın "savaşta aktif rol aldılar" yönündeki suçlamalarını reddetti
18:19
Kongo’da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
Kongo'da Ebola salgını başladı: 246 vaka, 65 ölü
18:17
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
500 bin TL isteyip, kapısına onlarca kurye, nakliyeci, ambulans ve cenaze aracı gönderdiler
17:28
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
Kadir İnanır yeniden yoğun bakımda
16:45
Manavgat Belediyesi’ne yolsuzluk davasında karar Niyazi Nefi Kara’ya 46 yıl hapis verildi
Manavgat Belediyesi'ne yolsuzluk davasında karar! Niyazi Nefi Kara'ya 46 yıl hapis verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 21:01:17. #7.13#
SON DAKİKA: İran "Her şeyin bir sınırı var" diyerek İsrail'le yakınlaşan ülkeyi uyardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.