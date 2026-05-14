İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı

İstanbul Adliyesi\'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı
14.05.2026 14:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Adalet Sarayı'na boşanma davası açmaya gelen bir şahıs, cebindeki uyuşturucu maddeyle binaya girmeye çalıştı. X-Ray cihazının uyarı vermesi üzerine yakalanan şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı girişinde bulunan X-Ray cihazı, bir kişinin geçişi sırasında yoğun uyarı verdi. Bunun üzerine söz konusu kişinin üzerinde güvenlik görevlilerince arama yapıldı.

ÜZERİNDEN 1,1 GRAM UYUŞTURUCU ÇIKTI

Aramada şüpheli S.K'nin üzerinde alüminyum folyoya sarılı 1,1 gram uyuşturucu ele geçirildi. Adliyede görevli polislerce gözaltına alınan şüpheli, işlemleri için adliyenin içindeki polis merkezine götürüldü.

BOŞANMA DAVASI AÇMAK İÇİN GELMİŞ

S.K. buradaki ifadesinde, boşanma davası açmak için adliyeye geldiğini, X-Ray'den geçtiği sırada üzerinde bulunan folyonun uyarı verdiğini söyledi.

Özel güvenlik görevlilerinin üzerinde ne olduğunu sorması üzerine içici olarak kullandığı uyuşturucu maddeyi teslim ettiğini aktaran S.K, maddeyi Küçükçekmece İkitelli Mahallesi'nde ismini bilmediği bir kişiden aldığını iddia etti.

SALIVERİLDİ

AMATEM'de yatmak için sıraya girdiğini, uyuşturucu kullanmaktan daha önce de sabıkası olduğunu anlatan S.K, pişman olduğunu ve tedavi olacağını ifade etti. Şüpheli, işlemlerinin ardından salıverildi.

Kaynak: AA

İstanbul Adliyesi, Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci ve ekibi saldırıya uğradı, başkan yardımcısı hastanelik oldu
Kütahya’da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi Kütahya'da polisten kaçan genç hayatının cezasını yedi
EMA’dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok EMA'dan korkutan hantavirüs açıklaması: Onaylı tedavi ve aşı yok
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel’den “Terörsüz Türkiye“ mesajı: Artık geri dönüş yok TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den "Terörsüz Türkiye" mesajı: Artık geri dönüş yok
Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu Çin’de ders verirken görüntüsü çekilen bir öğretmen viral oldu
Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş Netanyahu savaş sürerken Arap ülkesini gizlice ziyaret etmiş

18:29
Trump ilk kez açıkladı Şi’den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
Trump ilk kez açıkladı! Şi'den tarihi zirveye damga vuran 2 hamle
18:09
Dünyada nadir görülüyor Çanakkale’de gökyüzünde sıra dışı manzara
Dünyada nadir görülüyor! Çanakkale'de gökyüzünde sıra dışı manzara
17:05
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
Öğrencinin camdan atladığı olayda, öğretim görevlisinin ifadesi mide bulandırdı
16:21
Sahnede Türk Bayrağı krizi DEM Partili belediye konseri iptal etti
Sahnede Türk Bayrağı krizi! DEM Partili belediye konseri iptal etti
15:54
Koca ülkeyi karıştıran kare Acun Ilıcalı’yı da etkiliyor
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
15:39
Özgür Özel’den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Özgür Özel'den Özkan Yalım hamlesi: Tüm WhatsApp yazışmaları geri getirilsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 18:44:56. #7.12#
SON DAKİKA: İstanbul Adliyesi'ne uyuşturucuyla girmeye çalışan şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.