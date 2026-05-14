Antalya'da Trafik Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Trafik Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Antalya\'da Trafik Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti
14.05.2026 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya-Isparta yolunda kaza sonucu hayatını kaybeden karı-koca gözyaşlarıyla uğurlandı.

Antalya- Isparta kara yolunda, Antalya'dan Isparta yönüne seyir halindeki Ali Çapraz'ın kullandığı 53 AHL 239 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, önce karşı yönden gelen TIR’ın dorsesine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil savrularak yine karşı yönden gelen Bekir Ş.'nin kullandığı 07 CHK 136 plakalı mermer blokların yüklü bulunduğu TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Antalya'da Trafik Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

KARI-KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Daha öncede onlarca kazanın yaşandığı bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde otomobil sürücüsü Ali Çapraz (63) ve yolcu olarak bulunan eşi Sevda Çapraz'ın (57) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayı yaralı olarak atlatan TIR sürücüsü Bekir Ş. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik jandarma ve polis ekipleri tarafından uzun süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Antalya'da Trafik Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

GÖZYAŞLARI EŞLİĞİNDE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDILAR

Antalya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından cenazeler, Yalvaç Aşağı Tırtar köyü camiinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşları eşliğinde yan yana toprağa verildi.

Antalya'da Trafik Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

KANSER TEDAVİSİNDEN DÖNDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan hayatını kaybeden kadının kanser tedavisi gördüğü, Antalya'da yapılan hastane kontrollerinin ardından eşiyle birlikte Isparta'ya dönüş yolunda oldukları sırada kazanın meydana geldiği öğrenildi. Cenazeye Isparta İl Emniyet Müdürü Erdem Bildirici, Yalvaç İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Başkomiser Ramazan Sayım, Komiser Ali Aykut Kerpiçci, ilçe emniyetine bağlı polisler ve köy halkı katıldı. Taziyeleri merhumların oğulları İbrahim ve Yalçın Çapraz kabul etti. 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Isparta, Antalya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da Trafik Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil

21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:18
Türkiye’den en çok konut alan yabancılar belli oldu
Türkiye'den en çok konut alan yabancılar belli oldu
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:53
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası’na katılacak A Milli Takım’a marş yazdı
Ünlü şarkıcı Semicenk, Dünya Kupası'na katılacak A Milli Takım'a marş yazdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 22:16:30. #7.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Trafik Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.