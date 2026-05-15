İspanya Başbakanı Sanchez, dünyaya bir kez daha ders verdi: İsrail varsa biz yokuz

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin bu yıl Eurovision Şarkı Yarışması’na katılmayacağını açıkladı. Sanchez, İsrail’in yarışmadan çıkarılması gerektiğini savunarak "Çifte standart" vurgusu yaptı.

“AYNI PRENSİPLER İSRAİL İÇİN DE GEÇERLİ OLMALI”

Pedro Sanchez yaptığı açıklamada, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Eurovision’dan çıkarıldığını hatırlattı. Sanchez, “Rusya, Ukrayna’yı işgal ettiğinde yarışmadan çıkarıldı. Aynı prensipler İsrail’e de uygulanmalı, çifte standart olamaz” dedi.

“GAZZE VE LÜBNAN’A KAYITSIZ KALAMAYIZ”

İsrail'in Gazze ve Lübnan'da yaptığını "soykırım" olarak nitelendiren Sanchez, “Yasadışı savaş ve soykırım karşısında sessizlik bir seçenek değildir. Gazze ve Lübnan’da olup bitenlere karşı kayıtsız kalamayız. Bu bir sorumluluk ve insanlık meselesidir” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR YENİDEN ALEVLENDİ

İspanya’nın Eurovision’a katılmama kararı uluslararası kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Sanchez’in İsrail’e yönelik açıklamaları ve yarışmaya ilişkin çıkışı tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İSPANYA KÜLTÜR BAKANI'NDAN ÇİFTE STANDART TEPKİSİ

Öte yandan; İspanya Kültür Bakanı, İsrail'in Eurovision'a katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ukrayna'daki savaşın başlamasının ardından Rusya'nın Eurovision'dan menedilmesi konusunda hiç tereddüt edilmediğini söyleyen Urtasun, EBU'nun, Gazze'de soykırım yapan ve orada işlediği ağır suçlar nedeniyle Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) soruşturma geçiren İsrail'in katılmasına izin vererek "çifte standart" uyguladığını vurguladı.

Urtasun, bu çifte standardı kabul etmediklerini dile getirerek "Kültür Bakanı olarak şunu söylemeliyim ki, kültürün uluslararası düzeyde büyük suçları örtbas etmek için kullanılmasını asla kabul etmeyeceğim." dedi.