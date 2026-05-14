Hantavirüsten sonra bu kez norovirüs alarmı: Bin 700 yolcu karantinaya alındı

14.05.2026 17:39
Dünya genelinde gemi seyahatlerinde artış gösteren salgın hastalıklar zincirine bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz günlerde bir gemide tespit edilen Hantavirüs vakalarının yankıları sürerken, bu kez Fransa'da bir yolcu gemisinde ortaya çıkan Norovirüs vakaları uluslararası kamuoyunu alarma geçirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Fransa'nın Bordeaux şehrine ulaşan, norovirüs vakalarının tespit edildiği gemide bulunan ve bir süredir karantina altında olan yolcuların tahliye edildiğini bildirdi.

"DÜNYA GENELİNDE EN YAYGIN İSHAL NEDENİ"

Kluge, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaşımda bulundu. 

Bordeaux'daki Ambition isimli yolcu gemisinde görülen norovirüs vakalarına gösterdikleri hızlı, şefkatli ve şeffaf tepki için Fransız makamlarına minnettar olduklarını belirten Kluge, "Sağlık incelemesi ve alınan halk sağlığı önlemlerinin ardından yolcuların gemiden inmelerine izin verildi. Yaklaşık 50 kişi, dünya genelinde en yaygın ishal nedeni olan norovirüse yakalandı." ifadelerine yer verdi.

Kluge, bu virüsten etkilenenler için kusma, mide bulantısı ve ishal gibi semptomların özellikle evden uzakta, seyahat ederken son derece rahatsız edici ve üzücü olabileceğine değinerek, gemiden ciddi vaka bildirilmemesinin olumlu bir gelişme olduğunun altını çizdi.

"YAZ YAKLAŞIRKEN BENZER SALGINLAR YAŞANABİLİR"

Mevcut durumun, Hollanda bandıralı MV Hondius isimli gemide görülen ve dünya gündemine oturan hantavirüsle hiçbir bağlantısı olmadığını kaydeden Kluge, "Yaz yaklaşırken ve kruvaziyer seyahatleri artarken benzer salgınlar tekrar yaşanabilir. Önemli olan hızlı hareket, hızlı test, semptom gösterenlerin izolasyonu, net iletişim ve yolculara pratik desteğin sağlanmasıdır. Bordeaux'da bunun güçlü bir örneğini uygulamada gördük." ifadelerini kullandı.

BİN 700'DEN FAZLA YOLCUNUN KARANTİNAYA ALINDI 

Bordeaux şehrine ulaşan gemide bir yolcunun gastroenterit olarak bilinen bulaşıcı sindirim sistemi hastalığı şüphesiyle ölümünün ardından bin 700'den fazla yolcunun karantinaya alındığı bildirilmişti.

12 Mayıs gecesi Fransa'nın Brest şehrinden Bordeaux'ya ulaşan Ambassador Cruise Line adlı yolcu gemisinde bir kişi gastroenterit şüphesiyle ölmüştü.

Kaynak: AA

