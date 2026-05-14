Trump'ın Çin zirvesine Elon Musk damga vurdu! Verdiği pozlar gündem oldu

14.05.2026 20:18
ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretine Elon Musk damga vurdu. Musk’ın Apple CEO’su Tim Cook ve Xiaomi CEO’su Lei Jun ile verdiği pozlar sosyal medyada viral oldu. Pekin’de gerçekleşen temaslarda oldukça neşeli görüntülenen Musk’ın oğlunu da yanında götürmesi dikkat çekti. Görüntüler, ABD ile Çin arasındaki teknoloji ve ticaret ilişkilerinde yeni dönemin sinyali olarak yorumlandı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin ziyaretinde teknoloji milyarderi Elon Musk dikkat çeken görüntülere imza attı. Musk’ın Apple CEO’su Tim Cook ve Xiaomi’nin patronu Lei Jun ile verdiği pozlar sosyal medyada gündem oldu.

PEKİN ZİRVESİNDE DİKKAT ÇEKEN İSİM

Donald Trump’ın Çin temasları sürerken, dünyanın en zengin isimlerinden Elon Musk da heyette öne çıkan isimlerden biri oldu. Pekin’de gerçekleştirilen görüşmeler sırasında Musk’ın teknoloji dünyasının önemli isimleriyle bir araya geldiği anlar kameralara yansıdı.

TIM COOK VE LEI JUN İLE POZ VERDİ

Elon Musk’ın Apple CEO’su Tim Cook ve Xiaomi CEO’su Lei Jun ile verdiği samimi pozlar kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde Musk’ın oldukça neşeli tavırlar sergilediği görüldü.

ABD ve Çinli teknoloji devlerinin aynı karede yer alması, teknoloji dünyasında yeni iş birlikleri iddialarını da beraberinde getirdi.

OĞLUNU DA YANINDA GÖTÜRDÜ

Musk’ın Çin ziyaretine oğluyla birlikte katılması da dikkat çekti. Pekin’deki etkinliklerde oğluyla görüntülenen Musk’ın ailece yaptığı ziyaret sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

GÖZLER ABD-ÇİN TEKNOLOJİ İLİŞKİLERİNDE

Trump’ın Çin ziyareti sırasında verilen görüntüler, iki ülke arasındaki teknoloji ve ticaret ilişkilerinde yeni dönemin sinyali olarak yorumlandı. Özellikle Tesla’nın Çin’deki yatırımları ve Apple’ın üretim faaliyetleri nedeniyle Musk ile Tim Cook’un aynı karede yer alması dikkat çekti.

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:00:28. #7.13#
