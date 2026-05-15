İçişleri Bakanlığı\'ndan 12 ile uyarı! Afetler peş peşe yaşanacak

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji’den alınan son veriler doğrultusunda sosyal medya hesabından kritik bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bugün etkili olması beklenen sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı bölgelerde olumsuz hava koşullarının yaşanabileceği belirtildi.
Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre kuvvetli yağış beklenen iller şöyle sıralandı:
Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Osmaniye başta olmak üzere Adana’nın doğusu, Kahramanmaraş’ın güneybatısı ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde şiddetli yağış etkili olacak.
Batman, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır’ın kuzeydoğusunda kuvvetli sağanak ve gök gürültülü fırtına görülecek.
İçişleri Bakanlığı, yağışlarla birlikte yaşanabilecek risklere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada şu tehlikelere dikkat çekildi:
Bakanlık açıklamasında, “Vatandaşlarımızın olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin anlık uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verdi.
