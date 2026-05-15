Havza'yı savaş alanına çeviren sel böyle geldi! Canlarını zor kurtardılar

15.05.2026 12:29  Güncelleme: 12:30
Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından taşan dere, cadde ve sokakları adeta nehre çevirdi. Sel sularının araçları sürüklediği, iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşların ise canlarını kurtarmak için saniyelerle yarıştığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. İlçede çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelirken, felaketin ardından büyük çaplı hasar oluştu.

Samsun'un Havza ilçesinde etkili olan yoğun yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, ilçeyi adeta savaş alanına çevirdi. 25 Mayıs Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı çevresi, Çay Mahallesi, Bahçelievler ile birçok mahalle, cadde ve sokaklar kısa sürede su altında kaldı.

ARAÇLARI VE AĞAÇLARI SÜRÜKLEDİ

Ortaya çıkan görüntülerde sel sularının önüne kattığı otomobil, kamyon, SUV araç ve ağaçları sürükleyerek götürdüğü anlar yer aldı. Güçlü akıntının sürüklediği araçların birbirine çarptığı anlar felaketin boyutunu gözler önüne serdi. 

VATANDAŞLAR CANINI ZOR KURTARDI

Başka bir güvenlik kamerası görüntüsünde ise bir iş yerini saniyeler içinde su bastığı görüldü. İçeride bulunan vatandaşların panikle kapıyı açmaya çalıştığı, su seviyesinin hızla yükselmesiyle can havliyle kendilerini dışarı attığı anlar kameralara yansıdı. Dükkandan kendini dışarıya atan vatandaşların yardımına ise kepçe yetişti. Kepçeye alınarak güvenli bölgeye taşınan vatandaşların yaşadığı korku dolu anlar dikkat çekti.

İŞ YERLERİ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sel felaketi nedeniyle çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelirken, dükkanları çamur ve balçık kapladı. Birçok kurumun ve gönüllülerin yardımıyla temizlik çalışmaları ve zarar tespit çalışmalarının sürdürüldüğü öğrenildi. 

Kaynak: İHA

Doğal Afet, 3. Sayfa, Samsun, Güncel, Havza, Havza, Yaşam, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
