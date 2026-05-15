Galatasaray'dan Avrupa mesajı

15.05.2026 19:28
Süper Lig'de 26. şampiyonluğu kutlayan Galatasaray'da futbolcular takım otobüsünde "Yetmez bize bu kupa hedef artık Avrupa" yazılı bayrak açtı.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a üstü açık otobüsle ulaştı.

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyuncuların otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü.

"YETMEZ BİZE BU KUPA, HEDEF ARTIK AVRUPA!"

Galatasaraylı futbolcular, Avrupa kupalarını hedef gösteren bayrak açtı. Otobüsün önüne asılan sarı-kırmızılı bayrakta "Yetmez bize bu kupa, hedef artık Avrupa" yazısı yer aldı.

  • Ender Kervancıoğlu Ender Kervancıoğlu:
    Yani koyu galatasaraylı olarak şimdi lig şampiyonluğu pek heyecan vermiyor. Peş peşe 4 kere olmuşuz. 13 yıldır şampiyon olmayı bekleyen takımlar düşünsün bunu. Biz Avrupada başarı istiyoruz. Şampiyonlar liginde çeyrek final yarı final yakışır. Her mevkiiye bi osımhen olmalı. Bu vizyon galatasaray kulübünün genlerinde var. Lakin Okan burukla olcak mı bilmem. 10 8 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
