Bodrum FK takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı

15.05.2026 19:16
Trendyol 1. Lig Play-Off 2'nci Tur rövanşında bugün deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK'nın takım otobüsüne taşlı ve yumurtalı saldırı gerçekleşti.

Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur rövanş müsabakasında bugün saat 20.00'de Arca Çorum FK ile karşılaşacak olan Sipay Bodrum FK kafilesi, maçın oynanacağı stadyuma gitmek üzere konakladığı otelden ayrıldı. 

BODRUM FK'YE TAŞLI VE YUMURTALI SALDIRI

Futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan takım otobüsü, stada giriş yaptığı esnada kimliği belirsiz kişilerin taşlı ve yumurtalı saldırısına uğradı. Saldırı sonucu takım otobüsünün camları kırılırken, araçta maddi hasar meydana geldi. 

YARALANAN OLMADI 

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, yeşil-beyazlı kafile geniş güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. Polis, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattı.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
