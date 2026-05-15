200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi - Son Dakika
200’den fazla yasa dışı motosiklet buldozerle ezilerek imha edildi

15.05.2026 20:35
New York'ta kentin huzurunu bozan ve suç şebekelerinin "hayalet araç" olarak kullandığı yasa dışı motosikletlere karşı gövde gösterisi niteliğinde bir imha operasyonu düzenledi. Staten Island'da bir araya getirilen 200’den fazla yasa dışı motosiklet ve scooter, dev buldozerlerin paletleri altında saniyeler içinde ezilerek metal yığınına dönüştürüldü.

ABD’nin New York City kentinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 200’den fazla yasa dışı motosiklet ve scooter’a el konuldu. New York City Police Department (NYPD), ele geçirilen araçların suç olaylarında kullanıldığı belirtildi. Yüzlerce motosiklet dev buldozerlerin paletleri altında saniyeler içinde ezilerek metal yığınına dönüştürüldü.

“SIFIR TOLERANS” MESAJI VERİLDİ 

Staten Island’daki temizlik işleri garajında gerçekleştirilen imha operasyonunda çok sayıda motosiklet ve scooter buldozerlerle parçalandı. Yetkililer, kayıt dışı kullanılan araçların kentte ciddi güvenlik sorunlarına yol açtığını belirterek yasa dışı kullanıma karşı “sıfır tolerans” politikası uygulandığını açıkladı.

5 BİN 700'DEN FAZLA ARACA EL KONULDU 

NYPD Komiseri Jessica Tisch, 2026 yılı başından bu yana şehir genelinde 5 bin 700’den fazla yasa dışı motosiklet ve scooter’ın toplandığını duyurdu. Yetkililer, geçen yıla göre el konulan araç sayısında yaklaşık yüzde 10 artış yaşandığını belirtti.

SUÇ OLAYLARINDA KULLANILDIKLARI ANLAŞILDI 

Polis yetkilileri, plakasız veya sigortasız kullanılan motosikletlerin özellikle gasp, kapkaç ve silahlı saldırı gibi suçlarda sıkça kullanıldığını ifade etti. Açıklamada bazı şüphelilerin olay yerlerinden kaçmak için bu araçları tercih ettiği vurgulandı.

SERT UYARI 

Operasyona katılan Staten Island Bölge Başkanı Vito Fossella ise yasa dışı araç kullananlara sert mesaj verdi. Fossella, “Bu araçları kuralsız şekilde kullananlar adalet önüne çıkarılacak ve araçlarına el konulacak” dedi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
