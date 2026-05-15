Hapis cezasını erteletmek için sürekli doğuran kadın bu kez kaçamadı

Samsun’da hukuk sistemindeki boşlukları kullanarak adaletten kaçmaya çalışan bir kadının akılalmaz yöntemi yargıya takıldı. Hakkında onlarca yıl hapis cezası bulunan 8 çocuk annesi Saniye G., infazını erteletmek için sürekli doğum yaptığı iddiasıyla gündeme geldi. Ancak son hırsızlık vakası, bu "doğum döngüsünü" bozdu.

65 YILLIK CEZADAN "BEBEKLİ" KAÇIŞ

Samsun’un İlkadım ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Saniye G.’nin suç dosyası hayli kabarık. Evden hırsızlık suçundan tam 60 ayrı suç kaydı bulunan kadının, kesinleşmiş 65 yıl 10 ay 10 gün hapis cezası olduğu ortaya çıktı. Buna rağmen, en büyüğü 13 yaşında en küçüğü ise henüz 6 aylık olan 8 çocuğu sayesinde, yasalardaki "bebekli anne" düzenlemesinden faydalanarak cezaevine girmeyi her seferinde ertelettiği öne sürüldü.

SON İŞİ OĞLUYLA BİRLİKTE YAPTI

Zafer Mahallesi'nde bir evden yaklaşık 20 bin TL nakit para çalınması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Yapılan titiz takip sonucunda hırsızlığı Saniye G. ile 13 yaşındaki oğlu Ç.G.'nin gerçekleştirdiği belirlendi. Polis ekiplerince yakalanan anne ve oğlu adliyeye sevk edildi.

MAHKEMEDEN DURDURMA KARARI: BU KEZ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Her defasında bebek sahibi olduğu için infazı ertelenen Saniye G. için bu kez planlar tutmadı. 13 Mart 2026 tarihinde hakim karşısına çıkarılan kadın, mahkeme heyeti tarafından tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. Bugün görülen son duruşmada ise mahkeme başkanı; hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından Saniye G.'ye 3 yıl 9 ay 18 gün daha ek hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti.

YASADA REVİZYON TALEBİ: ÇOCUK SAYISI SINIRLANDIRILSIN

Olayın en dikkat çekici kısmı ise yargı cephesinden geldi. Saniye G.'yi tutuklayan Samsun 2. Sulh Ceza Hakimi, sanığın mevcut yasaları suistimal ederek infazdan kaçmak amacıyla çok sayıda çocuk dünyaya getirdiğini raporladı.

Konuyu Adalet Bakanlığı Mevzuat Genel Müdürlüğü'ne taşıyan hakim, Türk Ceza Kanunu'nda bir düzenleme yapılarak, infaz erteleme hakkından yararlanmanın belirli bir çocuk sayısıyla sınırlandırılması yönünde tarihi bir öneride bulundu. Bu öneri kabul görürse, "infaz erteletmek için doğum yapma" dönemi hukuken sona erebilir.