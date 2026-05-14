2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor

2019\'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye\'den İHA almayı değerlendiriyor
14.05.2026 23:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2019’da Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan Kanada, şimdi Türk yapımı insansız hava araçlarını satın almayı değerlendiriyor. Ambargo döneminde Baykar ve TAI’nin kullandığı Kanada menşeli kamera sistemlerinin ihracatı durdurulmuştu. Kanada yönetiminin gözetleme amaçlı Türk İHA’larına ilgi gösterdiği belirtilirken, iki ülke arasında savunma alanında ortak projelerin de gündemde olduğu aktarıldı.

2019 yılında Türkiye’ye yönelik silah ambargosu uygulayan Kanada’nın, şimdi Türk yapımı insansız hava araçlarını satın almayı değerlendirdiği öne sürüldü. Middle East Eye’ın haberine göre Ottawa yönetimi, özellikle gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı İHA’larla ilgileniyor.

AMBARGO EN ÇOK BAYKAR VE TAI’Yİ ETKİLEDİ

Kanada, 2019 yılında Ankara’nın Suriye’ye yönelik askeri harekâtı sonrası Türkiye’ye bazı askeri ürünlerin satışını durdurmuştu. Bu karar, özellikle Baykar ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’ni (TAI) etkiledi. Her iki şirket de Kanada merkezli Wescam tarafından üretilen elektro-optik ve kızılötesi kameraları kullanıyordu. Ambargo sonrası Türk savunma şirketleri alternatif tedarikçilere yönelmek zorunda kaldı.

Süreç içinde Türkiye’de bu teknolojileri geliştiren yerli firmalar ortaya çıktı ve savunma sanayiinde dışa bağımlılık önemli ölçüde azaltıldı.

YEDİ YIL SONRA DİKKAT ÇEKEN DÖNÜŞ

Habere göre aradan geçen yılların ardından Kanada, bu kez Türk askeri insansız hava araçlarını satın alma seçeneğini değerlendiriyor.

Konuyla ilgili konuşan bir yetkili, “Kanada, gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçları satın almakla ilgileniyor” dedi. Yetkili, görüşmelerin henüz erken aşamada olduğunu ve sürecin somut bir anlaşmayla sonuçlanmasının kesin olmadığını belirtti.

SAVUNMA İŞ BİRLİĞİ SİNYALİ

Kanada Savunma Tedarikinden Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Fuhr da geçtiğimiz hafta İstanbul’da katıldığı bir panelde Türkiye ile savunma alanında daha yakın çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Fuhr, mühimmat üretimi, insansız hava araçları ve İHA karşıtı sistemlerin iki ülke arasındaki potansiyel iş birliği alanları arasında bulunduğunu ifade etti. Kanadalı Bakan, gelecekteki projelerin yalnızca satın alma değil ortak geliştirme modellerini de kapsayabileceğini söyledi.

2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor

“ABD’YE BAĞIMLI OLMAK İSTEMİYORLAR”

Haberde, Kanada’nın savunma yaklaşımındaki değişimde ABD Başkanı Donald Trump döneminde yaşanan gelişmelerin etkili olduğu öne sürüldü.

Konuyla ilgili konuşan bir yetkili, Ottawa yönetiminin artık Washington’un güvenlik şemsiyesine eskisi kadar güvenmediğini savundu. Yetkili, “Kanadalılar artık Amerikan silahlarına bağımlı olmak istemiyor. Tedariklerini çeşitlendirmek istiyorlar” ifadelerini kullandı.

Stephen Fuhr da Kanada’nın savunma kapasitesini daha hızlı güçlendirmek istediğini belirterek, yeni sistemlerin geliştirilmesinde yavaş hareket edilmesinin büyük sorun olduğunu söyledi.

KANADA SAVUNMA YATIRIMLARINI ARTIRIYOR

Kanada, NATO’nun yüzde 2 savunma harcaması hedefini karşılamak için milyarlarca dolarlık yatırım planlıyor. Ayrıca Ulusal Araştırma Konseyi bünyesinde üç yıl içinde 105 milyon dolarlık yatırımla bir drone inovasyon merkezi kurulması hedefleniyor.

Öte yandan Kanada Başbakanı Mark Carney’nin temmuz ayında Ankara’da düzenlenecek NATO zirvesi kapsamında Türkiye’yi ziyaret etmesi bekleniyor.

Yetkililer, Carney’nin ekim ayında Türkiye’ye ayrı bir resmi ziyaret daha planladığını ve bu ziyaret sırasında İHA projeleri dahil çeşitli savunma iş birliği başlıklarının gündeme gelebileceğini belirtti.

“DAHA HIZLI HAREKET ETMEK ZORUNDAYIZ”

Stephen Fuhr, Türkiye ile savunma iş birliğine büyük önem verdiklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: “Başbakanımızın yakın gelecekte buraya birkaç kez geldiğini göreceksiniz. Bu, Türkiye ile ikili iş birliğine ne kadar önem verdiğimizi gösterecek.”

Fuhr ayrıca savunma sanayiinde yavaş ilerleyen projelerin ciddi sorun yarattığını belirterek, “Sonuçta ortaya yavaş ve güncelliğini yitirmiş sistemler çıkıyor. Bu nedenle hızlı hareket etme konusunda son derece motiveyiz” dedi.

Türkiye, Kanada, Son Dakika

Son Dakika Kanada 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı
Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil Trump ile Şi Jinping arasında tarihi zirve: Ortak olmalıyız, rakip değil
Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi’den küresel piyasaları sallayacak anlaşma Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi'den küresel piyasaları sallayacak anlaşma
Şi’den Trump’a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir Şi'den Trump'a Tayvan mesajı: Mesele yanlış yönetilirse iki ülke çatışabilir
Refahiye’de dolu yağışı hayatı felç etti Refahiye'de dolu yağışı hayatı felç etti
Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek Kulisleri hareketlendiren Muhittin Böcek iddiası: Önümüzdeki günlerde istifa edecek
Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi Bakanlık inceleme başlattı Tokatlı fotoğrafçının başarısı skandalla gölgelendi! Bakanlık inceleme başlattı
Korkulan oldu Marco Asensio için ayrılık ihtimali Korkulan oldu! Marco Asensio için ayrılık ihtimali
Manisa’da fabrika kuracaktı Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu Manisa'da fabrika kuracaktı! Otomotiv devinin yeni adresi belli oldu

00:30
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
Varlık barışını içeren kanun teklifinin ilk 5 maddesi kabul edildi
00:27
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
İnfial yaratan görüntü 1 milyon izlendi, skandal detaylar ortaya döküldü
23:51
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek Masada endişe yaratan 2 senaryo var
Trump, Çin dönüşü İran için harekete geçecek! Masada endişe yaratan 2 senaryo var
22:44
DEM Parti’yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
DEM Parti'yi küplere bindiren görüntü: Derhal soruşturma başlatılmalı, takipçisi olacağız
22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:25
Adana’ya getirildi Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı’dan ilk açıklama
Adana'ya getirildi! Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'dan ilk açıklama
20:22
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü Dehşet anları kamerada
15 yaşındaki Abdülbaki 17 bıçak darbesiyle öldürüldü! Dehşet anları kamerada
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
20:01
Belçika’dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği’nin yenilenme zamanı geldi
Belçika'dan Türkiye açıklaması: AB ile Gümrük Birliği'nin yenilenme zamanı geldi
19:47
Arınç’tan kendisine “Siyaset fosili, FETÖ kuryesi“ diyen Semih Yalçın’a sert yanıt
Arınç'tan kendisine "Siyaset fosili, FETÖ kuryesi" diyen Semih Yalçın'a sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2026 02:20:14. #7.12#
SON DAKİKA: 2019'da ambargo uygulamışlardı! Kanada, Türkiye'den İHA almayı değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.