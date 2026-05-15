Üstü açık otobüste yolculuk eden Galatasaraylı futbolcular facianın eşiğinden döndü - Son Dakika
15.05.2026 20:11
Şampiyonluk kutlaması yapan Galatasaraylı futbolcular üstü açık takım otobüsünün üst geçitten geçtiği sırada büyük bir tehlike atlattı. Başlarını köprüye çarpma tehlikesi yaşayan futbolcular, otobüs şoförüne tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'de 2025-26 sezonunun şampiyonu Galatasaray Futbol Takımı, kutlamaların yapılacağı RAMS Park'a üstü açık otobüsle ulaştı.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUĞUNU KUTLADI 

Galatasaray Lisesi'nden hareket eden otobüsle yola çıkan sarı-kırmızılılar, sonrasında Meşrutiyet Caddesi, Tepebaşı Işıklar, Tarlabaşı Bulvarı, Taksim Tüneli, Cumhuriyet Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Mecidiyeköy Meydanı, Esentepe Büyükdere Caddesi, Büyükdere Caddesi Gültepe Kavşağı, 4. Levent ve TEM Kuzey Yan Yol'dan geçerek RAMS Park'a geldi. Galatasaraylı oyuncuların otobüsle yolculuğu yaklaşık 3 saat sürdü.

FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ

Galatasaraylı futbolcular üstü açık takım otobüsünün üst geçitten geçtiği sırada adeta facianın eşiğinden döndü. Başlarını köprüye çarpma tehlikesi yaşayan futbolcular, son anda eğilmeleriyle birlikte kendilerini kurtardı. Futbolcular, hızı nedeniyle otobüs şoförüne tepki gösterdi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
