Tüm şehir kenetlendi! 40 otobüs, yüzlerce özel araçla Ankara\'ya akın ediyorlar

Nesine 3. Lig play-off'un Birinci-İkinci Grup finalinde cumartesi günü Çorluspor 1947 ile Malatya Yeşilyurtspor, Ankara'da karşı karşıya gelecek. Eryaman Stadı'ndaki müsabaka saat 17.00'de başlayacak.

FİNALE NASIL GELDİLER

Nesine 3. Lig 1. Grup ekibi Çorluspor 1947, ilk turda Bursa Yıldırımspor'u, ikinci turda da Küçükçekmece Sinopspor'u eleyerek adını finale yazdırdı. 3. Lig 2. Grup temsilcisi Malatya Yeşilyurtspor ise önce Silifke Belediyespor'u, daha sonra da Erciyes 38 Futbol'u saf dışı bıraktı. Kazanan takım, Nesine 2. Lig'e yükselme başarısı gösterecek.

ANKARA'YA AKIN EDECEKLER

2. Lig'e çıkmak isteyen Malatya Yeşilyurtspor'da tüm şehir tek yürek oldu. Kritik final karşılaşması için Yeşilyurtspor taraftarlarının takımlarına destek vermek amacıyla başkente çıkarma yapmaya hazırlanıyor. Taraftarlar, şehirden yaklaşık 40 otobüs ve yüzlerce özel araçla Ankara’ya hareket edecek.