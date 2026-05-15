Küçükçekmece\'de bir otomobil dur ihtarına uymadı: 1 polis yaralandı

Küçükçekmece'de polisin "dur" ihtarına uymayan otomobil, olay yerinden kaçmaya çalıştı. Ekipler, şüphelendiği aracı durdurmak için ateş açtı. Açılan ateşte bir polis memuru yaralandı.
Olay, gece saatlerinde Küçükçekmece 2. Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polisin "dur" ihtarına uymayan 07 CBL 413 plakalı otomobil, gaza basarak kaçmaya çalıştı. Ekipler, şüpheli otomobili durdurmak için ateş açtı. Açılan ateş sonucu bir polis memuru hafif yaralandı. Durdurulan otomobil içerisindeki 2 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalar sonucunda otomobilde silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
