Ceyhan\'da sanayi sitesini su bastı, esnaf sörf tahtası ile işe gitti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde sabah saatlerinde aniden bastıran şiddetli sağanak, hayatı felç etti. İlçedeki sanayi sitesi, kısa sürede göle döndü. Sokakların suyla kaplanması sonucu araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, esnaf iş yerlerine girebilmek için büyük çaba sarf etti.

SANAYİDE SÖRF ZAMANI

Her yağmur sonrası aynı manzara ile karşılaştıklarını belirten sanayi esnafı, yetkililere sesini duyurabilmek için ilginç bir yönteme başvurdu. Araç tamir ustası Kadir Usta, dükkanının önündeki caddenin suyla dolmasını fırsat bilerek yanına aldığı SUP board (ayakta kürek sörfü) tahtasıyla sokağa çıktı.

HEM GÜLDÜREN HEM DÜŞÜNDÜREN İRONİ

Elinde küreği, ayağının altında sörf tahtasıyla sanayi sokaklarında "yolculuğa" çıkan Kadir Usta’yı gören diğer esnaf ve vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Yaşanan mağduriyeti ironik bir dille protesto eden usta, suyla kaplı caddede sörf yaparak altyapı sorununa dikkat çekti. Ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada kısa sürede ilgi odağı olurken, izleyenleri hem güldürdü hem de bölge halkının yaşadığı çileyi bir kez daha gözler önüne serdi.

"MÜŞTERİ GELEMİYOR, İŞLER DURDU"

Yaşanan duruma tepki gösteren sanayi esnafı, her sağanak sonrası aynı kabusu yaşadıklarını ifade etti. Su baskınları nedeniyle müşterilerin sanayiye giremediğini ve işlerinin aksadığını belirten esnaf, "Biz burada hizmet vermeye çalışıyoruz ama yollarımız göle dönüyor. Yetkililerden artık bu soruna geçici değil, kalıcı bir çözüm bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.