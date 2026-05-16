Tayland\'da hemzemin geçit faciası: 8 ölü

16.05.2026 15:48
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta hemzemin geçitte yük treninin halk otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi yaralandı. Otobüs alev alırken, çevredeki araçlar da kazaya karıştı.

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta Makkasan bölgesinde bugün yerel saatle 15.40 sıralarında tren kazası meydana geldi.

HEMZEMİN GEÇİT FACİASI: 8 ÖLÜ

Hemzemin geçitten geçen yük treninin, trafik nedeniyle raylar üzerinde sıkışan bir halk otobüsüne çarpması sonucu en az 8 kişi hayatını kaybederken, 20’den fazla kişi yaralandı.

Tayland basınında yer alan haberlerde, hayatını kaybedenlerin tamamının otobüs içerisinde bulunduğu ifade edildi.

ÇEVREDEKİ OTOMOBİL VE MOTOSİKLETLER DE KAZAYA KARIŞTI

Çarpmanın etkisiyle otobüs metrelerce sürüklenirken, çevrede bulunan otomobil ve motosikletler de kazaya karıştı. Trenin çarptığı otobüs kısa sürede alev alırken, olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu yaklaşık 10 dakika içerisinde kontrol altına alındı.

Olay sonrası bölge sivil trafiğine kapatılırken, polis ve ilgili kurumların olay yerindeki incelemelerinin sürdüğü belirtildi. 

Kaynak: İHA

Acil Durum, Havacılık, 3. Sayfa, Güvenlik, Ulaşım, Dünya, Kaza, Son Dakika

