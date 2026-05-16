İstanbul Emniyeti\'nde yeni atamalar! Müge Anlı\'nın eşinin görev yeri değişti

16.05.2026 15:38
İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Emniyeti'nde kritik değişiklikler yapıldı. Televizyoncu Müge Anlı'nın polis eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün imzasıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda çok sayıda kritik atama gerçekleştirildi.

Gül tarafından onaylanan listede İstanbul İl Emniyet Müdür yardımcılığı görevlerine Serkan Gömce ve Hasan Demirbağ atandı. İstanbul Emniyeti'nde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı'na Serhat Kalyoncu, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne Çağlayan Kurt, İstanbul Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü'ne Orhan Şen, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne Mehmet Ali Taşçı, Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne Sami Pektaş, Güven Timleri Şube Müdürlüğü'ne Ahmet Çobanoğlu, Bölge Trafik Denetleme Şubesi Müdürlüğü'ne Şükrü Çoşkun atandı.

ÖNEMLİ İLÇELERİN MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Öte yandan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Durantaş, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Burak Gürakan, Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Halis Erdoğan, Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Lütfü Doğan, Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Hakan Öztürk, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Mustafa Aktan, Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne Yusuf Erkan atandı.

MÜGE ANLI'NIN EŞİ EYÜPSULTAN İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE ATANDI

Televizyoncu Müge Anlı'nın eşi Şinasi Yüzbaşıoğlu, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden alınarak Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürü olarak atandı.

Yüzbaşıoğlu 7 Temmuz 2025’te Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne atanmıştı.

    Yorumlar (1)

  • Sallama Ziya Sallama Ziya:
    Karsa atamaları lazım. Buna atama denmez 12 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
