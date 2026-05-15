Trump, Tayvan konusunda Çin’e kapıyı kapattı

ABD Başkanı Donald Trump, Pekin temaslarının ardından "harika bir ziyaret" geçirdiğini belirterek uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Ticaret ve güvenlik odaklı açıklamalarıyla dikkat çeken Trump, Çin ve İran hattındaki yeni yol haritasını paylaştı.

BOEİNG İÇİN DEV ANLAŞMA: 750 UÇAK SİNYALİ

Trump, Çin’in Amerikan havacılık devi Boeing’den 200 uçak almayı kabul ettiğini hatırlatarak, bu sayının 750’ye kadar yükselebileceğini müjdeledi. Şi Cinping hakkında "Çok zeki biri ve ülkesini çok seviyor" diyen Trump, görüşmelerde gümrük tarifelerinin gündeme gelmediğini belirtti.

TAYVAN KONUSUNDA AÇIK KAPI: "KARAR BANA AİT"

Tayvan konusundaki bağımsızlık mücadelesinin şiddetli bir çatışmaya dönme riskine dikkat çeken Trump, Pekin’e herhangi bir söz vermediğinin altını çizdi:

"Şi, Tayvan konusunda çok kesin düşüncelere sahip ancak bağımsızlık mücadelesinin yaratacağı şiddetli çatışmadan kaçınıyor. Ben Çin’e Tayvan konusunda bir taahhütte bulunmadım. Özellikle silah satışları ayrıntılarıyla masaya yatırıldı; bu konuda nihai karar bana ait ve kısa süre içinde kararımı vereceğim."

"İRAN’IN ASKERİ GÜCÜNÜ YOK ETTİK"

İran’a yönelik operasyonların büyük ölçüde tamamlandığını savunan Trump, Tahran’ın füze üretim kapasitesinin %85’inin ortadan kaldırıldığını iddia etti. İran’ın nükleer silaha asla sahip olamayacağını vurgulayan Başkan, Şi Cinping’in de bu konuda ABD ile hemfikir olduğunu söyledi:

"Kimseden iyilik istemiyorum. İyilik isterseniz, karşılığında iyilik yapmanız gerekir. İhtiyacımız da yok; İran’ın silahlı kuvvetlerini tamamen yok ettik. İranlılar bana uranyumu zenginleştirmeyi durduracak teknolojilerinin olmadığını, bunu ancak bizim ya da Çin’in yapabileceğini itiraf ettiler."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI: "SONA ERMESİNİ İSTİYORUZ"

Trump, Çin Devlet Başkanı ile Rusya-Ukrayna Savaşı’nı da kapsamlı şekilde ele aldıklarını ve her iki liderin de bu kanlı sürecin bir an önce sona ermesi noktasında ortak bir istek içinde olduğunu dile getirdi.