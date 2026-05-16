Kızılay Kayseri İl Başkanı Beydilli tepki çeken paylaşımı için özür diledi

Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydilli, sosyal medya hesabından kadınları hedef alan "Evde kalsın kızlar ne olur Reis" başlıklı bir video paylaştı. Video dolayısıyla çığ gibi büyüyen tepkiler sonrası açıklama yapan Beydilli, paylaşımın sehven yapıldığını belirterek özür diledi.

"İNCİNEN KADINLARDAN SAMİMİYETLE ÖZÜR DİLİYORUM"

Basın toplantısında konuşan Beydilli, "Yanlışlıkla repost edilen paylaşımı fark edince kısa süre içerisinde kaldırdım. Kadınların toplumsal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasını önemsiyoruz. Ortaya çıkan durum nedeniyle incinen kadınlardan samimiyetle özür diliyorum" diye konuştu.

Türk Kızılay'ın 158 yıllık geçmişiyle insani yardım alanında faaliyet gösteren köklü bir kuruluş olduğunu belirten Beydilli, Kızılay'ın kuruluşundan bu yana benimsediği ve Kızılay-Kızılhaç Hareketi'nin temel ilkeleri arasında yer alan 'ayrım gözetmeme' anlayışı doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi. Türk Kızılay'ın hiçbir ayrım gözetmeksizin ihtiyaç sahiplerinin yanında yer aldığını ifade eden Beydilli, kadınların da Kızılay'ın gönüllülük ve dayanışma çalışmalarındaki en önemli güçlerden biri olduğunu söyledi.

"KADIN GÖNÜLLÜLER İYİLİK FAALİYETLERİNİN MERKEZİNDE YER ALDI"

Türk Kızılay'ın tarihsel gelişiminde kadınların önemli rol üstlendiğine dikkat çeken Beydilli, bugün de kadın gönüllülerin ve kadın çalışanların iyilik faaliyetlerinin merkezinde yer aldığını belirtti. Kayseri'de yürütülen çalışmalarda kadın kollarının büyük özveriyle görev aldığını ifade eden Beydilli, kadın gönüllülerin ihtiyaç sahiplerine ulaşabilmek için fedakarca çalışmalar yürüttüğünü kaydetti.

Kadınların toplumsal yaşamın her alanında aktif şekilde yer almasını önemsediklerini belirten Beydilli, ortaya çıkan durum nedeniyle incinen kadınlardan samimiyetle özür dilediğini ifade etti. Türk Kızılay Kayseri İl Merkezi'nin dayanışma ve iyilik anlayışıyla herkese açık olmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.