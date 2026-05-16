Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı

Süper Lig\'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı
16.05.2026 15:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig’de kümede kalma yarışı son haftaya taşındı. Gençlerbirliği, Antalyaspor, Kasımpaşa ve Eyüpspor ateş hattından çıkmak için kritik maçlara çıkacak. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig’de sezonun son haftasına girilirken kümede kalma yarışı nefes kesiyor. Daha önce Fatih Karagümrük ve Kayserispor’un küme düşmesi kesinleşirken, lige veda edecek son takım henüz belli olmadı.

4 TAKIM DÜŞMEMEK İÇİN SAHAYA ÇIKACAK

Son hafta öncesi Antalyaspor, Gençlerbirliği, Kasımpaşa ve Eyüpspor düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek. Özellikle Gençlerbirliği’nin Trabzonspor deplasmanına çıkacak olması heyecanı daha da artırdı.

GENÇLERBİRLİĞİ KAZANIRSA KURTULUYOR

31 puanla düşme hattının hemen üzerinde bulunan başkent ekibi, Trabzonspor’u mağlup etmesi halinde diğer maçların sonucuna bakmadan Süper Lig’de kalacak. Metin Diyadin yönetimindeki kırmızı-siyahlılar sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak.

ANTALYASPOR’UN RAKİBİ KOCAELİSPOR

Kümede kalma yarışındaki takımlardan Antalyaspor ise sahasında Kocaelispor’u konuk edecek. Akdeniz ekibi taraftarı önünde hata yapmak istemiyor.

KASIMPAŞA’NIN İŞİ ÇOK ZOR

Düşme ihtimali bulunan Kasımpaşa, sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi güçlü rakibi karşısında puan arayacak.

EYÜPSPOR KADIKÖY’E GİDİYOR

Ateş hattındaki Eyüpspor ise deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. İstanbul temsilcisi zorlu Kadıköy deplasmanında sürpriz peşinde olacak.

GENÇLERBİRLİĞİ İÇİN TARİHİ RİSK

Kötü senaryonun gerçekleşmesi halinde Gençlerbirliği tarihindeki 5. küme düşüşünü yaşayacak. Başkent ekibi daha önce 1969-70, 1987-88, 2017-18 ve 2020-21 sezonlarında Süper Lig’e veda etmişti.

TÜM GÖZLER SON HAFTADA

Süper Lig’de şampiyonluk yarışı kadar kümede kalma mücadelesi de büyük heyecan yaratıyor. Son hafta maçlarının ardından hangi takımın lige veda edeceği netleşecek.

Trendyol Süper Lig, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’den Kassam Tugayları’nın kritik ismine suikast saldırısı İsrail'den Kassam Tugayları'nın kritik ismine suikast saldırısı
Emine Erdoğan, Türkistan’da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi’ni ziyaret etti Emine Erdoğan, Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'ni ziyaret etti
Ali Yiğit Buruk’un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı Ali Yiğit Buruk'un formasında yazan isim dikkatlerden kaçmadı
31 yıllık sırrı DNA testi çözdü Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek 31 yıllık sırrı DNA testi çözdü! Ünlü iş insanının dünyasını başına yıkan gerçek
Beşiktaş’ta ayrılık maç sonunda açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık maç sonunda açıklandı
Leroy Sane dediğini yaptı İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı Leroy Sane dediğini yaptı! İşte yıldız ismin kutlamalarda sahneye çıktığı şarkı
Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı Lucas Torreira gözyaşlarına hakim olamadı
Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi Belçikalı büyükelçi oynadı, Fransa’dan “Erik dalı” daveti geldi

20:53
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid’de
Ömer Faruk Yurtseven Real Madrid'de
20:36
İnci Türkay’dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster’ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
İnci Türkay'dan yıllar sonra gelen itiraf: Defne Joy Foster'ın son gününü gözyaşlarıyla anlattı
20:16
’’Bırakacağım’’ deyip açıkladı Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak sözler
''Bırakacağım'' deyip açıkladı! Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak sözler
19:54
Fenerbahçe’de 3 sakatlık Eyüpspor maçında yoklar
Fenerbahçe'de 3 sakatlık! Eyüpspor maçında yoklar
18:49
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
Otomobil ile TIR kafa kafaya çarpıştı: Anne ve kızı öldü, baba ağır yaralandı
18:35
MSB’den ’seferberlik emri’ paylaşımları ile ilgili açıklama
MSB'den 'seferberlik emri' paylaşımları ile ilgili açıklama
18:05
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
Tur şoförü, VIP transfer hizmeti verdiği Litvanyalı boksör tarafından hastanelik edildi
16:56
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
İran: Avrupa ülkeleri, geçiş izni almak için müzakerelere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 21:08:13. #7.12#
SON DAKİKA: Süper Lig'in alt tarafı fokur fokur kaynıyor! Ateş hattında hesap kitap zamanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.