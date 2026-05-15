Özgür Özel\'den İzmir\'de 3 açılış: Söz verdiğimiz gibi camimizi hizmete sunduk

15.05.2026 16:51
CHP lideri Özgür Özel, İzmir Bornova'da Mescid-i Aksa Camii, kent bostanı ve akıllı şehir merkezinin açılışını yaptı. Özel, yerel seçim başarısını vurgulayarak iktidarın İzmir'e yönelik yatırım politikalarını eleştirdi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün İzmir programı kapsamında 4 projenin açılışını gerçekleştirdi. İlk olarak Sarnıç Mescid-i Aksa Camii'nin açılışı yapıldı. Ardından kentin içinde tarım yapılmasına imkan tanıyan 24 metrekarelik alanlara bölünmüş Doğanlar Kent Bostanı ile ilçe yönetimi ve acil durum müdahalelerinin önceden planlanmasını sağlayacak Dijital İkiz Tabanlı Akıllı Şehir Operasyon Merkezi hizmete alındı.

Açılışların ardından katılımcılara seslenen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özel, partisinin yerel seçimlerde gösterdiği başarıyı ve kente yönelik projeleri değerlendirdi. Özel, son yerel seçimlerde büyük bir başarı elde ettiklerini belirterek, "O büyük mağlubiyetin üzerinden 10 ay geçmişken Cumhuriyet Halk Partisi söz verdiğimiz gibi 47 yıl sonra yeniden Türkiye'nin birinci partisi oldu. Biz bu işi sadece Cumhuriyet Halk Partililerle değil, ülkenin bütün demokratlarını kucaklayarak başardık. İzmir'de 31 belediye başkanı adayı gösterdik, 29'u seçildi. Bu gidişle siz kalelerinizi kaybedeceksiniz diyenlere, İzmir'in bizden vazgeçmeyeceğini ve İzmir'in demokratların kalesi olduğunu herkese gösterdik. Bu inanç ve azimle en büyük zaferlerden birini İzmir'de elde ettik" dedi.

"SÖZ VERDİĞİMİZ GİBİ CAMİMİZİ HİZMETE SUNDUK"

Sarnıç bölgesine daha önce verdikleri sözleri yerine getirdiklerini hatırlatan Özel, "Sarnıç'a yakışır bir cami, köy evi ve kütüphane yapacağımıza dair söz vermiştik. O günlerde acı günleriydi İsrail mezaliminin ve biz Filistin'le dayanışmamızı, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya olan saldırılara karşı tepkimizi göstermek istedik. Tüm kutsal dinler için anlamlı Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı model alan bir cami yapalım, adını da Mescid-i Aksa Camii koyalım demiştik. O gün verdiğimiz söz tutuldu. Cuma namazımızı hep birlikte kıldık ve camiyi köyün hizmetine sunduk" ifadelerini kullandı.

KENT BOSTANI PROJESİ

Kentin içinde hayata geçirilen kent bostanı projesine değinen Özel, "Bugün 24 metrekarelik parçalara bölünmüş, burada tarım yapmak isteyen kentin kadınları arasında öncelik kurası çekilmiş alanlar tahsis edildi. Fideler verildi, sulamalarına destek olundu. Ürettiklerini sadece kendi evlerinin değil, komşularının ekonomilerine katkı sağlamak üzere götürüyorlar. Bu sadece bir mini tarım uygulaması değil. Aile bütçesine katkının ötesinde kadınların hem birbirleriyle sosyalleştikleri, kendilerine verilen imkan dahilinde üretimin bir parçası oldukları ve doğa ile iç içe sağlıklarını korudukları önemli bir yaklaşım kent bostanları" şeklinde konuştu.

"TRAFİK VE AFET YÖNETİMİ İÇİN DİJİTAL MERKEZ AÇILIYOR"

Açılışı yapılan teknoloji merkezinin önemini vurgulayan Özel, "Çağ, artık şehirlerin belli oranlarda dijital ikizlerinin oluşturulması, kentin yönetiminin, krizlerin ve Allah vermesin afetlerin yönetiminin yapıldığı, kolaylaştığı ve hatasız planlandığı bir dönem. Türkiye'de bazı alanlarda dünyada bir ilkin gerçekleştiği, ilçenin tam bir sanal modelinin oluşturulduğu bir projeyle merkezimizi açıyoruz. Bunun üzerinden ilçe yönetimi ve acil durum müdahaleleri simüle edilerek gerekli önlemler daha yaşanmadan alınıyor. Teknolojinin ihmal edilmemesi ve vatandaşın her türlü talebinin karşılanması halkçı belediyeciliğin olmazsa olmazıdır" dedi.

"İZMİR'E ÜVEY EVLAT MUAMELESİ YAPILIYOR"

İktidarın İzmir'e yönelik mali yaklaşımlarını eleştiren Özel, "İzmir'den 951 milyar lira geçen sene vergi toplamışlar. Neredeyse 1 trilyon. Peki İzmir'e ne kadar yatırım yapmışlar, 32 milyar lira. Yani 30 alıyor, bir veriyor. Yemek fabrikalarının dev kepçeleri var, onunla alıyor İzmir'den çay kaşığı ile bile vermiyor. Aldığının otuzda birini İzmir'e yönlendiren, İzmir'i adeta sömüren ve İzmir'e üvey evlat muamelesi yapan biri var. Hiç dokunmasa, İzmir'in vergisi İzmir'de kalsa bunun 30 katıyla İzmir'e hizmet edilebilir. Yatırımın beş katını faize ödeyen bir iktidar var ama biz belediye kaynaklarımızı faize değil yatırıma harcıyoruz" ifadelerine kullandı.

"İKTİDARA GELİNCE OTOBAN GİŞELERİNE BALYOZ OPERASYONU YAPACAĞIM"

Özel, İzmir ve çevresindeki otoban geçiş ücretlerine tepki göstererek, "İzmir'den Çeşme'ye kadar gidiyorsunuz 50 lira para veriyorsunuz. Metropol sınırları içinde ise hiç para vermiyorsunuz. Ama bu sistemle İzmir'den Çeşme'ye gidersen 50 lira, aynı yolu bu tarafa Akhisar'a kadar gidersen 350 lira veriyorsun. Doğrusu, yapım maliyeti çıktıktan sonra otobanların bedava olması lazım. Şimdi otoban gişelerine ve çıkışlarına yeni gişe koymaya niyetlenmişler. Yaparlarsa hukuk yoluyla mücadele edeceğiz. Allah izin versin iktidara geldiğimizde, o şehrin kahrını çekene otoban bedava olacak. Gelince balyoz operasyonu yapacağım otoban gişelerine" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Yasin gürel Yasin gürel:
    Özgür abi bizi uçağa götür. Özgür abi bizi uçağa götür. Özgür abi bizi uçağa götür. 4 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
