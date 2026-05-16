Parasını altına yatıranlar şokta

16.05.2026 14:08
ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve doların güçlenmesi, altın fiyatlarında sert düşüşe yol açtı. Ons altın yüzde 2 gerileyerek son haftanın en düşük seviyesini görürken, gümüş, platin ve paladyumda da kayıplar dikkat çekti.

Değerli metaller piyasası haftayı sert kayıplarla kapattı. ABD tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen dolar endeksi, altın fiyatlarında sert geri çekilmeye neden oldu. Güvenli liman talebinin zayıflamasıyla ons altın son bir haftanın en düşük seviyesine geriledi.

ONS ALTINDA YÜZDE 2’LİK DÜŞÜŞ

Haftanın son işlem gününde spot altının ons fiyatı yüzde 2 değer kaybederek 4 bin 557,61 dolar seviyesine kadar düştü. Böylece sarı metal, 4 Mayıs’tan bu yana en düşük seviyesini test etti. ABD vadeli altın kontratlarında da satış baskısı etkili oldu. Haziran vadeli işlemler yüzde 2,7 kayıpla 4 bin 561,90 dolar seviyesinden günü tamamladı. Yurt içinde gram altın ise haftayı 6 bin 640 liradan kapattı.

TAHVİL FAİZLERİ ALTINI BASKILIYOR

Piyasalardaki geri çekilmeyi değerlendiren Marex analisti Edward Meir, küresel tahvil faizlerindeki yükselişin altın üzerinde ciddi baskı oluşturduğunu söyledi. Meir, “Sadece ABD’de değil, dünya genelinde tahvil faizlerinde yukarı yönlü bir ivme var” ifadelerini kullandı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin son bir yılın zirvesine çıkması, faiz getirisi olmayan altının cazibesini azaltırken, doların güçlenmesi de altını yabancı yatırımcılar açısından daha pahalı hale getirdi.

İRAN GERİLİMİ VE ENFLASYON ENDİŞESİ

Jeopolitik gelişmeler de piyasalarda dalgalanmayı artırdı. ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik sert açıklamaları ve petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş, küresel enflasyon endişelerini yeniden gündeme taşıdı. Savaş riskinin etkisiyle petrol fiyatlarının yüzde 40’ın üzerinde yükseldiği belirtilirken, bu durum merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentileri de değiştirdi. Normal şartlarda enflasyona karşı güvenli liman olarak görülen altın, piyasaların “yüksek enflasyon yüksek faiz getirir” beklentisini fiyatlaması nedeniyle değer kaybetti. CME FedWatch verilerine göre piyasalar faiz indirimi beklentilerini geri plana iterken, olası faiz artışlarını fiyatlamaya başladı.

GÜMÜŞ VE PLATİNDE DE KAYIP BÜYÜDÜ

Satış dalgası diğer değerli metalleri de etkiledi. Mart ayından bu yana en kötü haftalık performansını sergileyen gümüş, yüzde 7,7 düşüşle 77,07 dolar seviyesine geriledi. StoneX analisti Rhona O’Connell, gümüşün aşırı alım bölgesinden çıktığını ve teknik düzeltmenin kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Platin yüzde 3,6 kayıpla 1.982,47 dolara düşerken, paladyum ise yüzde 1,5 gerileyerek 1.415,09 dolardan işlem gördü.

