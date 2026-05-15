Trump\'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı

ABD Başkanı Donald Trump’ın 8.5 yıl sonra gerçekleştirdiği Çin ziyaretinde yaşanan bir detay sosyal medyada yankı uyandırdı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile çay davetinde bir araya gelen Trump’ın, Şi’ye göre daha alçak bir koltukta oturtulması dikkat çekti. Bazı kullanıcılar bunun Çin tarafından bilinçli bir protokol tercihi olduğunu öne sürdü.

TRUMP 8.5 YIL SONRA ÇİN’E GİTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinin son gününde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile özel bir çay davetinde bir araya geldi. İki liderin samimi görüntüler verdiği görüşme, dünya basınında geniş yer buldu.

Trump’ın yaklaşık 8.5 yıl sonra Çin’e gerçekleştirdiği ilk resmi ziyaret olması nedeniyle görüşme uluslararası kamuoyunda büyük ilgi gördü.

KOLTUK DETAYI GÜNDEM OLDU

Görüşmeye ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, kullanıcıların dikkatini çeken en önemli detay Trump’ın oturduğu koltuk oldu. Görüntülerde Trump’ın, Şi Cinping’e göre daha alçak bir koltukta oturduğu görüldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bunun sıradan bir oturma düzeni olmadığını savunarak Çin yönetiminin bilinçli bir protokol mesajı verdiğini iddia etti. Çok sayıda paylaşımda, oturma düzeninin diplomatik semboller açısından önem taşıdığı yorumları yapıldı.

“DİPLOMATİK MESAJ” YORUMLARI YAPILDI

Uluslararası ilişkiler uzmanları ve sosyal medya kullanıcıları arasında tartışma yaratan görüntüler için farklı değerlendirmeler yapıldı. Bazı yorumlarda bunun yalnızca teknik bir detay olduğu belirtilirken, bazı kullanıcılar ise Çin’in sembolik mesajlar vermeyi önemseyen diplomatik geleneğine dikkat çekti.

Trump cephesinden ya da Çin yönetiminden koltuk tartışmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.