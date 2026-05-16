CHP lideri Özgür Özel\'in görüntüsü endişelendirdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir’de düzenlenen programlara katılım sağladı. Rahatsız olmasına rağmen temaslarını sürdüren Özel’in özellikle Buca’daki program sırasında yorgun olduğu gözlendi.

DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın konuşma yaptığı esnada kameralara yansıyan görüntülerde, Özgür Özel’in kendini iyi hissetmediği görüldü. Program boyunca zaman zaman yorgun olduğu fark edilen Özel’in sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.